Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και τα ματς του Μουντιάλ
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 12:00, για όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Αμέσως μετά, στις 14:00, οι Galacticos by Interwetten σάς μεταφέρουν όλα τα νέα από τις ομάδες της Super League και την προετοιμασία των Πρασίνων στο Άπελντορν.
Το Μουντιάλ συνεχίζεται με τα νοκ-άουτ, με τη Βραζιλία να αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στις 20:00 (ΕΡΤ1), ενώ στις 23:30, η Γερμανία τίθεται αντιμέτωπη με την Παραγουάη (ΕΡΤ2).
Τέλος, στις 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, ακολουθεί το Ολλανδία - Μαρόκο (ΕΡΤ1).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (12:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Βραζιλία - Ιαπωνία (20:00, ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta)
- Γερμανία - Παραγουάη (23:30, EPT 2, LIVE από το Gazzetta)
- Ολλανδία - Μαρόκο (04:00, ΕΡΤ1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.