Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 12:00, για όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Αμέσως μετά, στις 14:00, οι Galacticos by Interwetten σάς μεταφέρουν όλα τα νέα από τις ομάδες της Super League και την προετοιμασία των Πρασίνων στο Άπελντορν.

Το Μουντιάλ συνεχίζεται με τα νοκ-άουτ, με τη Βραζιλία να αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στις 20:00 (ΕΡΤ1), ενώ στις 23:30, η Γερμανία τίθεται αντιμέτωπη με την Παραγουάη (ΕΡΤ2).

Τέλος, στις 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, ακολουθεί το Ολλανδία - Μαρόκο (ΕΡΤ1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας