«Οι Γουόριορς θέλουν να ανταλλάξουν τον Μπάτλερ με τον Ντέιβις και στη συνέχεια να υπογράψουν τον ΛεΜπρόν!»

Δημοσίευμα από το NBA έρχεται να ταράξει τα «νερά» του πρωταθλήματος, καθώς αναφέρει πως οι Γουόριορς θέλουν να ανταλλάξουν τον Ντέιβις με τον Μπάτλερ και στη συνέχεια να υπογράψουν τον ΛεΜπρόν!

Οι Γουόριορς έπειτα από τη χρονιά που ολοκληρώθηκε όπου έμειναν εκτός play-offs, στρέφουν όλη την προσοχή τους στο σχεδιασμό, ενόψει της νέας σεζόν που θέλουν να περιλαμβάνει τον ΛεΜπρόν!

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Κέβιν Ο’Κόνορ, η ομάδα από το Σαν Φρανσίσκο θέλει να ανταλλάξει τον Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος αναρρώνει από τραυματισμό, με τον Άντονι Ντέιβις και στη συνέχεια να κινηθούν για την απόκτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, που αναμένεται να γίνει free agency την Τρίτη (30/06).

Μάλιστα πηγές του NBA αναφέρουν επίσης, πως σε περίπτωση που ολοκληρωθεί το trade του Ντέιβις θα βοηθήσει στην προσέλκυση του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Αν και εφόσον ολοκληρωθεί το σχέδιό τους, οι Γουόριορς αναμένεται να έχουν ΛεΜπρόν, Κάρι, Γκριν και Ντέιβις στην ίδια ομάδα και θα επιχειρήσουν υπό την καθοδήγηση του Στιβ Κερ να κατακτήσουν δαχτυλίδι όλοι μαζί.