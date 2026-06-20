Με πολύ καλό πρώτο άλμα ξεκίνησε ο Μίλτος Τεντόγλου τον αγώνα του μήκους στο Βαλκανικό πρωτάθλημα, αφού πρώτα υποκλίθηκε στο κοινό του Βόλου που παρευρέθηκε στο στάδιο.

Στην πρώτη ημέρα του βρίσκεται το Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου με έντονη ελληνική παρουσία. Τα φώτα έπεσαν στον αγώνα του μήκους ανδρών και τον Μίλτο Τεντόγλου, όπου κατά την παρουσίαση του Ολυμπιονίκη υπήρχε καθολικό χειροκρότημα.

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Από τη μεριά του ο Έλληνας αθλητής ανταπέδωσε με μία υπόκλιση το θερμό καλωσόρισμα του κοινού και άφησε το καλύτερο για το πρώτο άλμα. Πιο συγκεκριμένα, ο Τεντόγλου πραγματοποίησε άλμα στα 8.36μ στην πρώτη του προσπάθεια ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της σχετική κατάταξης.

Η υπόκλιση του Τεντόγλου