Τεντόγλου: Υποκλίθηκε στο κοινό και ξεκίνησε με άλμα στα 8.36μ. (vids)
Στην πρώτη ημέρα του βρίσκεται το Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου με έντονη ελληνική παρουσία. Τα φώτα έπεσαν στον αγώνα του μήκους ανδρών και τον Μίλτο Τεντόγλου, όπου κατά την παρουσίαση του Ολυμπιονίκη υπήρχε καθολικό χειροκρότημα.
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Από τη μεριά του ο Έλληνας αθλητής ανταπέδωσε με μία υπόκλιση το θερμό καλωσόρισμα του κοινού και άφησε το καλύτερο για το πρώτο άλμα. Πιο συγκεκριμένα, ο Τεντόγλου πραγματοποίησε άλμα στα 8.36μ στην πρώτη του προσπάθεια ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της σχετική κατάταξης.
Η υπόκλιση του Τεντόγλου
Το άλμα στα 8.36μ
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