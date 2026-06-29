Η ΑΕΚ όπως όλα δείχνουν θα κάνει δικό της τον 18χρονο Βασίλη Χαρτώνα και το Gazzetta γράφει για ένα από τα κορυφαία prospects του ελληνικού μπάσκετ που θα έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την Κυριακή τον Νέλι Τζόζεφ και πρόσθεσε στο «οπλοστάσιο» της μια πολύ ποιοτική λύση που την περασμένη σεζόν έκλεψε την παράσταση στην Γαλλία με τη Στρασμπούρ, όντας ο κορυφαίος ριμπάουντερ στο πρωτάθλημα.

Οι άνθρωποι της Βασίλισσας και ο Μάκης Αγγελόπουλος έκαναν την υπέρβαση για να τον φέρει στη SUNEL Arena, προσφέροντας ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Από τα μεγαλύτερα που έχουν δοθεί στην εποχή του Αγγελόπουλου στην Ένωση.

Στο Gazzetta σας είχαμε ενημερώσει πως η Βασίλισσα κοιτάζει και το μέλλον της και θα βάλει στο... οπλοστάσιο της ένα από τα κορυφαία prospects στην Ελλάδα

Ο Βασίλης Χαρτώνας όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παίκτη της ΑΕΚ, με την Ένωση να τσεκάρει την περίπτωση του τα τελευταία χρόνια.

To διάμαντι της ΔΕΚΑ, MVP και με φοβερά νούμερα

Η ΔΕΚΑ κατέκτησε το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης στη κατηγορίας των Εφήβων νικώντας τον Άρη στον τελικό με 72-69. Πρωταγωνιστής στην πορεία ήταν ο 18χρονος γκαρντ που αναδείχθηκε και MVP του Final Four.

Ο διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες ήταν ηγέτης για για τη ΔΕΚΑ σε άλλη μια διοργάνωση. Κατέλαβε την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Εφήβων, επικρατώντας της ΑΕΚ στον μικρό τελικό. Την... πλήγωσε και σταμάτησε στους 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Μεγάλο ματς έκανε και κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου το κοντέρ σταμάτησε στους 24 πόντους με 9 ριμπάουντ. Έλαμψε στο τουρνουά με 20.2 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ κατά μέσο όρο. Αν και γκαρντ, βλέπουμε πως έχει εντυπωσιακά νούμερα και στα ριμπάουντ.

Τον βοηθά σίγουρα το γεγονός πως βλέπει τον κόσμο από τα 1.95, αλλά και η έφεση που έχει στον συγκεκριμένο τομέα. Έχει τρομερές τοποθετήσεις και θα πάει σχεδόν πάντα στο ριμπάουντ για να βοηθήσει την ομάδα του, να το κατεβάσει και να ξεκινήσει την επίθεση της, οργανώνοντας το παιχνίδι. Στο τουρνουά σούταρε με 32.5% τρίποντα.

Έπαιξε και στο πρωτάθλημα της National League 1.

Το στυλ παιχνιδιού

Όπως είπαμε και παραπάνω μιλάμε για ένα γκαρντ με ύψος 1.95. Μπορεί με ευκολία να καλύψει και τις δύο θέσεις των γκαρντ. Εξαιρετικός σκόρερ με μεγάλη γκάμα και ώριμος παρά το νεαρό της ηλικίας. Παίρνει προσεκτικά τα σουτ και έχει το μπασκετικό I.Q να πάρει τη σωστή απόφαση τις περισσότερες φορές. Διαβάζει καλά τις άμυνες και αν κρίνει πως δεν μπορεί να τελειώσει εκείνος τη φάση ή αν τον παίξουν με double team, βρίσκει τον ελεύθερο συμπαίκτη.

Του αρέσει να τρέχει το γήπεδο, διαθέτει καλό χειρισμό μπάλας και δεν φοβάται να πάει μέχρι μέσα, βαθιά στο καλάθι για να τελειώσει τη φάση. Σε ορισμένες φάσεις διαβάζει την άμυνα και παίρνει την επαφή για το γκολ φάουλ.

Μπορεί να σκοράρει και από το τρίποντο, ενώ είναι ένας παίκτης που παίρνει την ευθύνη όταν το ματς είναι θρίλερ και στα τελευταία λεπτά.

Το σχέδιο της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ είχε τα μάτια της στραμμένα στον Χαρτώνα και παρακολουθούσε την εξέλιξη του τα τελευταία χρόνια. Τον είχε στο ραντάρ της και φέτος έκανε την σπουδαία κίνηση για να τον κάνει δικό της. Συζητήσεις υπήρχαν και το καλοκαίρι του 2025, αλλά τότε το πράγμα δεν προχώρησε.

Ντράγκαν Σάκοτα και Μάκης Αγγελόπουλος έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την απόφαση του ταλαντούχου γκαρντ. Η Ένωση και ο Σάλε θέλουν να δώσουν ευκαιρίες στον παίκτη την σεζόν που έρχεται.

Ο Χαρτώνας θα βρεθεί κανονικά στο ρόστερ της Ένωσης και θα πάρει χρόνο από τον Σάκοτα, όποτε κριθεί σωστό. Είναι ένα παιδί που στην Βασίλισσα πιστεύουν πολύ και για αυτό του πρόσφεραν πολυετές συμβόλαιο.

Πρέπει να προσεχθεί, να δουλευτεί σωστά και να εξελιχθεί. Είναι σπουδαίο ταλέντο και με τη σωστή δουλειά, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέλος της ΑΕΚ τα επόμενα χρόνια.

Μεγάλο prospect για το ελληνικό μπάσκετ, ένα διαμαντάκι που μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα στο μέλλον.