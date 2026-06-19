Μουντιάλ 2026: Ο βαθύς συμβολισμός των Κροατών, με τα σκουφάκια πόλο στα γήπεδα

Η ιστορία του Βεντράν Τσόρλουκα, που αποτέλεσε το έναυσμα οι Κροάτες να φορούν σκουφάκια πόλο στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και στο Μουντιάλ 2026.

Η εικόνα των Κροατών να φορούν σκουφάκια πόλο της εθνικής ομάδας της χώρας του παρακολουθώντας το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ποδοσφαίρου, δεν είναι κάτι ξένο. Την είδαμε πριν από μερικά 24ωρα στο παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία, θα το δούμε ξανά και ξανά.

Δεν έχει να κάνει απλά με την αγάπη των Κροατών για την υδατοσφαίριση, όπου συγκαταλέγονται στις παγκόσμιες δυνάμεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, τα τρία χρυσά σε παγκόσμια πρωταθλήματα κι άλλα δύο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η υδατοσφαίριση είναι ένα άθλημα που λατρεύουν, τους έχει χαρίσει τόσες και τόσες επιτυχίες. Πώς όμως συνδέεται το σκουφάκι της εθνικής ομάδας, με αυτή του ποδοσφαίρου.

Υπάρχει μια ιστορία, που έχει συμβολικό χαρακτήρα και συνδέει τα δύο εθνικά συγκροτήματα με την αγάπη, την αφοσίωση και την αυταπάρνηση.

Πάμε πίσω στο Euro 2016 της Γαλλίας. Η Κροατία στο εναρκτήριο παιχνίδι της αντιμετώπιζε την Τουρκία στο «Παρκ ντε Πρενς» των Παρισίων. Στη διάρκεια του αγώνα ο κεντρικός αμυντικός Βεντράν Τσόρλουκα τραυματίστηκε στο κεφάλι. Τα προβλήματα με την αιμορραγία, για τον τότε παίκτη της Λοκομοτίβ Μόσχας, συνεχίστηκαν και στο επόμενο παιχνίδι με την Τσεχία.

Οι συμβατικοί επίδεσμοι αποδείχθηκαν αναποτελεσματικοί και η ιατρική ομάδα τοποθέτησε ένα σκουφάκι υδατοσφαίρισης πάνω από τον επίδεσμο για να τον κρατήσει σταθερό και να επιτρέψει στον Τσόρλουκα να συνεχίσει να παίζει.

Αυτόματα για τους Κροάτες σήμανε μια αξιομνημόνευτη εικόνα, έναν ποδοσφαιριστή με την καρό φανέλα της εθνικής ομάδας, να αγωνίζεται, φορώντας το σκουφάκι της εθνικής ομάδας πόλο.

Αυτό ήταν, το σκουφάκι υιοθετήθηκε ως σύμβολο τιμής προς τον παίκτη κι από το Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, οι Κροάτες άρχισαν να εμφανίζονται στα γήπεδα του κόσμου με τα σκουφάκια τους, ως αναγκαίο αξεσουάρ.

Πώς όμως βρέθηκε εκείνη τη στιγμή το σκουφάκι πόλο και το φόρεσε ο Τσόλουρκα; To σκουφάκι είχε δωρίσει στον γιατρό της εθνικής ομάδας Μπόρις Νέμετς, ο Πάουλο Ομπράντοβιτς, ολυμπιονίκης στο Λονδίνο και πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό το 2018 στη Γένοβα.

Ο Νέμετς το είχε μαζί του και ο φυσιοθεραπευτής Ντέριμ Ρεντζάι είχε τη φαεινή ιδέα να το φορέσει ο Τσόλουπκα, όπως και συνέβη, το σκουφάκι πόλο από εκείνη τη στιγμή αποτέλεσε σύμβολο δύνανης κι επιμονής. Η αυταπάρνηση που έδειξε ο Τσόλουρκα αναγνωρίστηκε από την UEFA, ένα σκουφάκι πόλο είχε γίνει μέρος της ιστορίας του κροατικού ποδοσφαίρου.