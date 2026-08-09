Ρέιντζερς - Χιμπέρνιαν 1-2: Kάζο για τους Προτεστάντες

Γιώργος Σακελλάρης
Ρέιντζερς - Χιμπέρνιαν 1-2: Kάζο για τους Προτεστάντες

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Η Χιμπέρνιαν... ξέρανε τη Ρέιντζερς στην εκπνοή, πέρασε με 2-1 από το Άιμπροξ και υποχρέωσε τους Προτεστάντες σε ήττα.

Ήττα για τη Ρέιντζερς! Η Χιμπέρνιαν σκόραρε στο 90+3, έκανε το 2-1 και πήρε τεράστιο διπλό στη Γλασκώβη, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους σε εντός έδρας κάζο.

Η... μπλε πλευρά της πόλης προβλημάτισε και το... πλήρωσε. Ο Κάμπελ από τα έντεκα βήματα έβαλε μπροστά την ομάδα του Εδιμβούργου στο 12ο λεπτό του ματς και έστειλε τη Χιμπέρνιαν προηγούμενη στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος, οι Προτεστάντες ισοφάρισαν με το αυτογκόλ του Τσάιβα στο 85ο λεπτό αλλά ο Ράιτ στο φινάλε πάγωσε το Άιμπροξ, σημειώνοντας το τελικό 2-1.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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