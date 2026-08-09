Ο Άρης έχει στη λίστα του τον 28χρονο Γάλλο δεξιό μπακ Γερεμί Πετρίς.

Ο Άρης καίγεται για δεξί μπακ και ψηλά στη λίστα του είναι ο Γερεμί Πετρίς.

Ο 28χρονος (28/1/98) Πετρίς έχει ύψος 1,83 και ανήκει στην αγγλική Γουότφορντ με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2029. Στην Αγγλία τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για πιθανή μετακίνηση στον Άρη είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με αγορά.

Ο Πετρίς έχει καταγωγή από τη Γουαδελούπη και αναδείχθηκε στην Ακαδημία της Παρί. Της δεύτερης ομάδας της πόλης μετά την Παρί Σεν Ζερμέν.

Έχει παίξει στην Γκοτσιάνο της Ιταλίας καταγράφοντας 58 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ αγωνίστηκε ακόμα στις Σαρλερουά (56 παιχνίδια, 5 ασίστ), Λέφσκι Σόφιας (53 ματς, 1 γκολ), Μπισέιγ (11 αγώνες), Τσάρκο Σέλο (10 ματς), ενώ με τη Γουότφορντ είχε πέρσι 18 παιχνίδια, τα 17 στην Τσάμπιονσιπ και ένα στο Κύπελλο.

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