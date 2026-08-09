Το γκολ της χρονιάς στη Σουηδία: Σκόραρε με σουτ ακριβείας πίσω από το κέντρο!
Ο Ντσίγιαν Βουκογέβιτς εξελίχθηκε στον μεγάλο πρωταγωνιστή στη νίκη της Ντέγκερφορς με 2-1 επί της Μάλμε στη Σουηδία, καθώς πέτυχε και τα δυο γκολ της ομάδας του για να την οδηγήσει σε ένα μεγάλο τρίποντο.
Η ντοπιλετα βέβαια που σημείωσε υπό διαφορετικές συνθήκες θα περιοριζόταν κατά κύριο λόγο στα ΜΜΕ της Σουηδίας, όμως ο ίδιος φρόντισε να ξεπεράσει τα σύνορα της σκανδιναβικής χώρας.
Κι αυτό διότι με το πρώτο γκολ που σημείωσε έθεσε γερή υποψηφιότητα για το βραβείο Puskas! Στο 18΄συγκεκριμένα υποδέχθηκε τη μπάλα πίσω από τη γραμμή του κέντρου κι αφού είδε τον γκολκίπερ έξω από την εστία του, ζύγισε το σουτ και πέτυχε ένα από τα κορυφαία γκολ της χρονιάς!
DIJAN VUKOJEVIC! 🤯— Fotbollskanalen (@fotbollskanal) August 9, 2026
Anfallaren slår till från egen planhalva mot MFF och spräcker därmed Degerfors nolla efter fem raka mållösa matcher!
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