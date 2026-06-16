Καραλής: Επιστροφή στις νίκες, με 5.82μ. στην Οστράβα
Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας στο Golden Spike της Οστράβα με άλμα στα 5.82μ.
Μετά το Diamond League του Όσλο, ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε μέρος στο μίτινγκ της τσεχικής πόλης. Ο Καραλής ξεπέρασε με το 1ο άλμα τα 5.62μ. και τα 5.82μ. και μένοντας μόνος του στον αγώνα, δοκίμασε στα 6.00μ., αποτυγχάνοντας τρεις φορές.
Ο Γάλλος, Τιερί Μπαπτίστ πήρε τη 2η θέση με 5.62μ., ενώ με 5.42μ. ακολούθησαν ο Αμερικανός, Όστιν Μίλερ και ο Τσέχος, Νταβίντ Χολί. Η επόμενη στάση για τον Καραλή θα είναι το Diamond League στην Ντόχα, την Παρασκευή (19/6, 19:00 ώρα Ελλάδας).
5.82 and climbing 💪
🇬🇷’s Emmanouil Karalis is safely over 5.82m in the men's pole vault.
The bar keeps going up in Ostrava, tune in to see how high he goes 👉 https://t.co/ud5qlq8bDG#ContinentalTourGold pic.twitter.com/iV4ix7em3H— World Athletics (@WorldAthletics) June 16, 2026
Στο επί κοντώ γυναικών στην Οστράβα επικράτησε η Νεοζηλανδή, Ιμόγκεν Άιρις με 4.75μ., ο Λεονάρντι Φάμπρι νίκησε στη σφαιροβολία με 21.72μ., στον ακοντισμό γυναικών νικήτρια αναδείχθηκε η Αντριάνα Βιλάγκος με 62.92μ., ενώ στα 110μ. εμπ. ανδρών ο Κουβανός Κέντρι Μενέντεζ νίκησε με 13.14, με τον Μίλαν Τραΐκοβιτς να καταλαμβάνει την 5η θέση με 13.50.
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