Ο Νόα Λάιλς έτρεξε τα 150μ. σε 14.67 στην Οστράβα κι έγινε ο ταχύτερος όλων των εποχών στην απόσταση.

H προσπάθεια του Νόα Λάιλς να γίνει ο ταχύτερος αθλητής όλων των εποχών στα 150μ., ήταν το highlight στο Golden Spike της Οστράβα.

Και o 29χρονος Ολυμπιονίκης των 100μ. στο Παρίσι το 2024, δεν διέψευσε τις προσδοκίες των διοργανωτών, έτρεξε την απόσταση σε 14.67, πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών σε ένα αγώνισμα που δεν είναι επίσημο. Ο Αμερικανός σπρίντερ κατέρριψε την προηγούμενη καλύτερη επίδοση των 14.92 που είχε σημειώσει ο Τζαμαϊκανός, «ασημένιος» ολυμπιονίκης Κισέιν Τόμπσον στις 4 Απριλίου 2026 στη Φλόριντα.

Watch Noah Lyles 🇺🇸 break the World Record in the 150m at the Ostrava Golden Spike in 14.67s!



2. Sinesipho Dambile 🇿🇦 14.78 (AR)

3. Gout Gout 🇦🇺 14.96 (AR)pic.twitter.com/96VzU6LkV5 — Track & Field Gazette (@TrackGazette) June 16, 2026

Τα 14.35 από τον Μπολτ

Ο Γιουσέιν Μπολτ τον Μάιο του 2009 είχε τρέξει τα 150μ. σε 14.35 στο Μάντσεστερ, όμως εκείνος ο αγώνας είχε γίνει σε δρόμο στο κέντρο της πόλης και δεν είχε αναγνωριστεί.

Στον αγώνα στην Οστράβα τη 2η θέση πήρε ο Νοτιαφρικανός, Σινεσίφο Νταμπίλε με 14.78, αφήνοντας στην 3η θέση τον Αυστραλό, Γκάουτ Γκάουτ (14.96), που αρχικά ήταν ο βασικός αντίπαλος του Λάιλς. Στην κούρσα πήρε μέρος και ο Κύπριος, Αντώνης Κατσαντώνης, που τερμάτισε σε 15.77 και πήρε την 8η θέση.

Η Βερό στο 1:54.45, η Μπολ στο 1:57.13

Στη μεγάλη κούρσα της ημέρας στην Οστράβα, στα 800μ. γυναικών η Όντρεϊ Βερό ήταν και πάλι εντυπωσιακή, επικρατώντας με 1:54.45. Για την 22χρονη από την Ελβετία αυτή είναι η 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας της μετά το 1:53.98 που σημείωσε στις 7 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και την έφερε στο Νο.3 όλων των εποχών

Σημαντική βελτίωση είχε και η Φέμκε Μπολ, η 26χρονη Ολλανδέζα στην πρώτη κούρσα της καριέρας της στα 800μ. σημείωσε 1:57.13 (4η κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο). Η νυν πρωταθλήτρια κόσμου στα 400μ. εμπ., από το 2026 ανέβηκε στα 800μ. και στην πρεμιέρα της είχε τρέξει την απόσταση σε 1:59.07 στις 8 Φεβρουαρίου στο μίτινγκ κλειστού στίβου στο Μετς της Γαλλίας.