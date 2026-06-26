Το Εκουαδόρ κέρδισε με ανατροπή 2-1 τη Γερμανία και προκρίθηκε ως τρίτο από τον πέμπτο όμιλο στους «32». Δείτε τους έξαλλους πανηγυρισμούς και τη συγκίνηση που ακολούθησαν.

Έγραψε ιστορία το Εκουαδόρ! Η ομάδα της Λατινικής Αμερικής νίκησε 2-1 τη Γερμανία με ανατροπή στην τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου και πήρε το εισιτήριο για τα νοκ άουτ, ούσα τρίτη. Τα Πάντσερ στην πρώτη θέση, η Ακτή Ελεφαντοστού στη δεύτερη.

Ο Ισημερινός για δεύτερη φορά στην ιστορία του σε Μουντιάλ προκρίνεται σε φάση νοκ άουτ, μετά τη φάση των «16», στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006, όπου αποκλείστηκε από την Αγγλία του Μπέκαμ.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολούθησε ντελίριο -όπως ήταν φυσικό- από παίκτες, προπονητή, σταφ και οπαδούς.