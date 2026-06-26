Τυνησία - Ολλανδία: Στο 2-0 οι Οράνιε από το πρώτο επτάλεπτο (vid)
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Η Ολλανδία φαίνεται να... καθαρίζει από νωρίς την Τυνησία και την υπόθεση πρωτιά στον όμιλο, αφού πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων (2-0) στο πρώτο επτάλεπτο.
Η Ολλανδία φαίνεται να... ξεμπλέκει από νωρίς απέναντι στην Τυνησία! Οι Οράνιε είναι στο 2-0 από το πρώτο επτάλεπτο της αναμέτρησης και φαίνεται να «αγκαλιάζουν» την πρωτιά του έκτου ομίλου.
Το αυτογκόλ του Σκίρι μόλις στο 3ο λεπτό και το σουτ του Μπρόμπεϊ μέσα από την περιοχή στο 7', μετά την ασίστ του Φαν Ντάικ έχουν δώσει ασφαλές προβάδισμα στους Πορτοκαλί.
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