Ο Εμμανουήλ Καραλής με 5.62μ. και η Ελίνα Τζένγκο με 53.75μ., δεν κατάφεραν να βγάλουν τις επιδόσεις που θα ήθελαν στο Diamond League του Όσλο.

Διπλή ελληνική παρουσία υπήρξε στο Diamond League του Όσλο, όμως ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο δεν μπόρεσαν να πετύχουν τις επιδόσεις που θα ήθελαν.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε στην ασυνήθιστη γι' αυτόν 6η θέση. Ο Ελληνας ολυμπιονίκης άρχισε από τα 5.62μ., που πέρασε με την 1η προσπάθεια, όμως στη συνέχεια απέτυχε τρεις φορές στα 5,82μ. που τον έφεραν στην 6η θέση.

Ο Κέρτις Μάρσαλ προ ημερών νίκησε τον Ντουπλάντις στη Στοκχόλμη, τώρα πήρε την 1η θέση και στο Όσλο, με 5,82μ., με τον Αυστραλό, να επιχειρεί ένα άλμα στα 5.91μ. και μετά να αποχωρεί. Οι Σόντρε Γκούτορμσεν, Σαμ Κέντρικς, Ζάκερι Μπράντφορντ και Μπαπτίστ Τιερί ακολούθησαν με 5.72μ.

Η Ελίνα Τζένγκο συνέχισε τις μέτριες εμφανίσεις της στον ακοντισμό, όπου επιχείρησε τις τρεις πρώτες βολές της, καθώς με καλύτερη στα 53,75μ. έμεινε στην 9η θέση και δεν συνέχισε τον αγώνα της.

Η Κινέζα, Ζιγί Σαν, με πρόσφατο τα 71,74μ., πήρε με άνεση την 1η θέση στο Οσλο με 67.11μ., καθώς οι Σίγκριντ Μπόργκε και Αντριάνα Βιλάγκος, ακολούθησαν με 61.92μ. και 61.33μ., αντίστοιχα.

