Δείτε γκολ και φάσεις από το 2-1 του Εκουαδόρ ενάντια στη Γερμανία.

Τι κι αν βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από μόλις δύο λεπτά αγώνα; Το Εκουαδόρ κατάφερε να επικρατήσει 2-1 με τρομερή ανατροπή της Γερμανίας και να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες στη φάση των ομίλων!