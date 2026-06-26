Εκουαδόρ - Γερμανία 2-1: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 2-1 του Εκουαδόρ ενάντια στη Γερμανία.
Τι κι αν βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από μόλις δύο λεπτά αγώνα; Το Εκουαδόρ κατάφερε να επικρατήσει 2-1 με τρομερή ανατροπή της Γερμανίας και να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες στη φάση των ομίλων!
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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