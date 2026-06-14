Χοντελίν: Παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων στο μήκος με 8.46μ.

Δημήτρης Ντζάνης
Χοντελίν: Παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων στο μήκος με 8.46μ.

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O 19χρονος Κουβανός, Χόρχε Χοντελίν με 8.46μ. σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων στο μήκος σε μίτινγκ στη Γαλλία.

O Χόρχε Χοντελίν συνεχίζει την εντυπωσιακή του άνοδο, με τον 19χρονο Κουβανό με άλμα στα 8.46μ. να κάνει δικό του το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος στην κατηγορία εφήβων Κ20.

Ο Χοντελίν πέτυχε τα 8.46μ. (+1,9 μ./δ.) στο μίτινγκ Envol Trophée στο Πιέρ-Μπενίτ της Γαλλίας το Σάββατο (13/6) και κατέρριψε το παγκόσμιο εφηβικό ρεκόρ των 8.38μ. που είχε σημειώσει ο Ιταλός, Ματία Φουρλάνι στις 8 Ιουνίου 2024 στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Ρώμης, εκεί όπου ο Μίλτος Τεντόγλου είχε πραγματοποιήσει τον κορυφαίο μέχρι τώρα αγώνα της καριέρας του, έχοντας δύο φορές άλματα στα 8.65μ.

Ο Χοντελίν είχε ατομικό ρεκόρ στα 8.34μ. από τον Ιούνιο του 2025, φέτος με 8.24μ. ήταν στην 4η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν, ενώ στις 6 Ιουνίου αγωνίστηκε στα «Παπαφλέσσεια» της Καλαμάτας, έχοντας καλύτερο άλμα στα 8.22μ.

@Photo credits: eurokinissi, ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ
     

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