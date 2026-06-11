Παγκόσμιο ρεκόρ ο Τζακόμπι Θαρπ στα 110μ. εμπ. (12.75) στους τελικούς του NCAA

Ο Τζακόμπι Θαρπ κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 110μ. εμπ., πετυχαίνοντας 12.70 στα ημιτελικά του αγωνίσματος στη διάρκεια της πρώτης ημέρας του NCΑΑ στο Όρεγκον.

Οι τελικοί του πανεπιστημιακού πρωταθλήματος στίβου των ΗΠΑ, άνοιξαν με παγκόσμιο ρεκόρ στο Γιουτζίν του Όρεγκον. Το πέτυχε ο Τζακόμπι Θαρπ στις ημιτελικές σειρές στα 110μ. εμπ. με επίδοση 12.75, με τον 21χρονο Αμερικανό να καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ των 12.80 που είχε σημειώσει ο συμπατριώτης του, Άριες Μέριτ στις Βρυξέλλες στις 7 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο Θαρπ, πρωταθλητής κόσμου στην κατηγορία εφήβων το 2024 στη Λίμα, έγινε πλέον ο ταχύτερος άνδρας στην ιστορία στα 110μ. με εμπόδια, πήγε στην τελική φάση για να υπερασπιστεί τον τίτλο του, έχοντας ατομικό ρεκόρ στα 13.01.

«Ήξερα ότι το είχα στα πόδια μου, πήγαινα αρκετά γρήγορα. Τα τρία τελευταία εμπόδια ήταν κάπως δύσκολα, σκέφτηκα ίσως σημειώσω 12.97 ή 12.98, αλλά είμαι άφωνος, σοβαρά» είπε ο Θαρπ μετά την επίτευξη του παγκοσμίου ρεκόρ και πριν από την επιστροφή του για τον τελικό την Παρασκευή (12/6).