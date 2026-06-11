Παγκόσμιο ρεκόρ ο Τζακόμπι Θαρπ στα 110μ. εμπ. (12.75) στους τελικούς του NCAA
Οι τελικοί του πανεπιστημιακού πρωταθλήματος στίβου των ΗΠΑ, άνοιξαν με παγκόσμιο ρεκόρ στο Γιουτζίν του Όρεγκον. Το πέτυχε ο Τζακόμπι Θαρπ στις ημιτελικές σειρές στα 110μ. εμπ. με επίδοση 12.75, με τον 21χρονο Αμερικανό να καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ των 12.80 που είχε σημειώσει ο συμπατριώτης του, Άριες Μέριτ στις Βρυξέλλες στις 7 Σεπτεμβρίου 2012.
Ο Θαρπ, πρωταθλητής κόσμου στην κατηγορία εφήβων το 2024 στη Λίμα, έγινε πλέον ο ταχύτερος άνδρας στην ιστορία στα 110μ. με εμπόδια, πήγε στην τελική φάση για να υπερασπιστεί τον τίτλο του, έχοντας ατομικό ρεκόρ στα 13.01.
JA'KOBE THARP ARE YOU KIDDING ME 🤯 12.75June 11, 2026
✅ NCAA RECORD
✅ WORLD RECORD#NCAATF x 🎥 ESPN / @AuburnTFXC pic.twitter.com/YuN7crt8kc
«Ήξερα ότι το είχα στα πόδια μου, πήγαινα αρκετά γρήγορα. Τα τρία τελευταία εμπόδια ήταν κάπως δύσκολα, σκέφτηκα ίσως σημειώσω 12.97 ή 12.98, αλλά είμαι άφωνος, σοβαρά» είπε ο Θαρπ μετά την επίτευξη του παγκοσμίου ρεκόρ και πριν από την επιστροφή του για τον τελικό την Παρασκευή (12/6).
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