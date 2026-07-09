Ο Μπαπέ κέρδισε πέναλτι ενάντια στο Μαρόκο αλλά ο Μπουνού απέκρουσε την εκτέλεσή του.

Μεγάλη ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στη Γαλλία και να πιάσει ο ίδιος τον Μέσι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ έχασε ο Κιλιάν Μπαπέ, που εκτέλεσε ο ίδιος το πέναλτι που κέρδισε ενάντια στο Μαρόκο αλλά είδε τον Μπουνού να πέφτει σωστά και να μπλοκάρει στο 28ο λεπτό.