Γαλλία - Μαρόκο: Έχασε πέναλτι ο Μπαπέ
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Ο Μπαπέ κέρδισε πέναλτι ενάντια στο Μαρόκο αλλά ο Μπουνού απέκρουσε την εκτέλεσή του.
Μεγάλη ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στη Γαλλία και να πιάσει ο ίδιος τον Μέσι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ έχασε ο Κιλιάν Μπαπέ, που εκτέλεσε ο ίδιος το πέναλτι που κέρδισε ενάντια στο Μαρόκο αλλά είδε τον Μπουνού να πέφτει σωστά και να μπλοκάρει στο 28ο λεπτό.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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