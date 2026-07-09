Γαλλία - Μαρόκο: Ο Μπουαντί χάζευε μπαλόνι που είχε πέσει στο γήπεδο
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Ξεκαρδιστικό περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Μπουαντί στα πρώτα λεπτά του Γαλλία-Μαρόκο.
Ο Αγιούμπ Μπουαντί έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που παίζει σε προημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Πελέ το 1958 και στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης Γαλλίας και Μαρόκου μας χάρισε ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο. Βλέπετε, ο νεαρός μέσος της Λιλ είδε ένα κόκκινο μπαλόνι που είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο και έχασε για μερικά δευτερόλεπτα τη συγκέντρωσή του, πριν επανέλθει σαστισμένος!
Ayyoub Bouaddi (Morocco) spots a flying balloon on the pitch and misses the tackle on it 8'
by u/wjdbfifj in soccer
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