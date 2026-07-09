Ξεκαρδιστικό περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Μπουαντί στα πρώτα λεπτά του Γαλλία-Μαρόκο.

Ο Αγιούμπ Μπουαντί έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που παίζει σε προημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Πελέ το 1958 και στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης Γαλλίας και Μαρόκου μας χάρισε ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο. Βλέπετε, ο νεαρός μέσος της Λιλ είδε ένα κόκκινο μπαλόνι που είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο και έχασε για μερικά δευτερόλεπτα τη συγκέντρωσή του, πριν επανέλθει σαστισμένος!