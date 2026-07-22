Ακόμα μία προσθήκη στο ρόστερ της νέας σεζόν πραγματοποίησε η Δόξα Λευκάδας, η οποία έκανε δικό της τον Τζάκιναν Γκαντ, ενισχύοντας τη φροντ λάιν της ενόψει της συμμετοχής της στη Stoiximan GBL.

Η Δόξα Λευκάδας συνεχίζει να χτίζει το ρόστερ της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τη νεοφώτιστη ομάδα να προσθέτει ακόμη έναν παίκτη στη γραμμή των ψηλών της.

Οι Λευκαδίτες επισημοποίησαν την απόκτηση του Τζάκιναν Γκαντ, παρουσιάζοντας τον Αμερικανό μέσα από ένα πρωτότυπο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 2,03 μ. φόργουορντ αγωνίζεται στη θέση του πάουερ φόργουορντ, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και ως σέντερ. Την περασμένη σεζόν φόρεσε για σύντομο χρονικό διάστημα τη φανέλα της Τραμπζονσπόρ στην Τουρκία, ενώ στο παρελθόν έχει αποκτήσει εμπειρίες και από τα πρωταθλήματα του Ισραήλ και της Γαλλίας.