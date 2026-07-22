Δόξα Λευκάδας: Ανακοίνωσε τον Τζάκιναν Γκαντ με εντυπωσιακό βίντεο
Η Δόξα Λευκάδας συνεχίζει να χτίζει το ρόστερ της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τη νεοφώτιστη ομάδα να προσθέτει ακόμη έναν παίκτη στη γραμμή των ψηλών της.
Οι Λευκαδίτες επισημοποίησαν την απόκτηση του Τζάκιναν Γκαντ, παρουσιάζοντας τον Αμερικανό μέσα από ένα πρωτότυπο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο 2,03 μ. φόργουορντ αγωνίζεται στη θέση του πάουερ φόργουορντ, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και ως σέντερ. Την περασμένη σεζόν φόρεσε για σύντομο χρονικό διάστημα τη φανέλα της Τραμπζονσπόρ στην Τουρκία, ενώ στο παρελθόν έχει αποκτήσει εμπειρίες και από τα πρωταθλήματα του Ισραήλ και της Γαλλίας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.