Ο ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον Ισπανού φορ, Χοσέλου, στη Μαδρίτη, όπως αναφέρουν στο εξωτερικό διάφορα δημοσιεύματα.

Από τον ΠΑΟΚ διαψεύδεται κατηγορηματικά πως υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού στη Μαδρίτη με τον Χοσέλου, όπως ανέφεραν δημοσιεύματα στο εξωτερικό που κυκλοφόρησαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Οι «ασπρόμαυροι» ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό, βάζοντας τέλος στη συγκεκριμένη πληροφορία που συνέδεε τις δύο πλευρές με άμεσες εξελίξεις.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο Χοσέλου δεν έχει απασχολήσει τον ΠΑΟΚ το προηγούμενο διάστημα. Η περίπτωσή του αξιολογήθηκε, όπως συμβαίνει και με άλλους επιθετικούς που βρίσκονται στη μεταγραφική λίστα του Δικεφάλου, καθώς η απόκτηση ενός σέντερ φορ αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα για την ενίσχυση του ρόστερ.

Ο πολύπειρος Ισπανός έμεινε ελεύθερος πριν από λίγες εβδομάδες, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Αλ Γκαράφα του Πέδρο Μάρτινς. Στο πλούσιο βιογραφικό του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατάκτηση του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης και του EURO 2024 με την εθνική Ισπανίας, ενώ έχει αγωνιστεί σε Θέλτα, Χόφενχαϊμ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ανόβερο, Στόουκ, Νιούκαστλ, Λα Κορούνια, Αλαβές και Εσπανιόλ.