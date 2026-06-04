Οι Τεντόγλου και Μέρλος στα «Δρόμεια» στη Βάρη

Ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και ο Αντώνης Μέρλος ξεχωρίζουν από ελληνικής πλευράς στο μήκος και στο ύψος ανδρών, αντίστοιχα στο διεθνές μίτινγκ «Δρόμεια», που θα γίνει στη Βάρη στις 13 Ιουνίου.

Κορυφαίους Έλληνες και ξένους αθλητές στο μήκος και στο ύψος θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν να αγωνίζονται όσοι βρεθούν στις 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο της Βάρης «Κ. Μπαγκλατζής», για το διεθνές μίτιγνκ στίβου «Δρόμεια».



Η διοργάνωση ανήκει στην κατηγορία Silver στο World Athletics Continental Tour και συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τον Α.Ο. «Δρομέας Βάρης».

Το διεθνές μίτινγκ στίβου «Δρόμεια» από την περσινή χρονιά συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα του το άλμα εις μήκος και εφέτος πρόσθεσε και το άλμα εις ύψος, με αποτέλεσμα τα δύο αγωνίσματα να ενταχθούν στο πρόγραμμα δίπλα από αυτά των ταχυτήτων.

Στο μήκος ξεχωρίζει το όνομα του oλυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου και στο ύψος του πρωταθλητή Αντώνη Μέρλου.

Την ευκαιρία να βελτιώσει την εφετινή ατομική επίδοσή του μπροστά σε ελληνικό κοινό θα έχει ο Αντώνης Μέρλος. Ο πρωταθλητής στο άλμα εις ύψος βρίσκεται σε άριστη αγωνιστική κατάσταση και, αυτή τη χρονιά, έχει ως στόχο να διεκδικήσει επιδόσεις πάνω από τα 2,30 προκειμένου να βρεθεί ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου. Τα «Δρόμεια 2026» αναμένεται να αποτελέσουν σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια.

«Στην Ελλάδα δεν διεξάγονται πολλοί αγώνες που να έχουν στο πρόγραμμα το άλμα εις ύψος. Χαίρομαι πάρα πολύ διότι τα "Δρόμεια»", ένα τόσο σημαντικό μίτινγκ, το πρόσθεσε. Θα βοηθήσει και τα νέα παιδιά που δεν έχουν ευκαιρίες να πάρουν μέρος σε πολλούς αγώνες στο εξωτερικό. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους άλτες», τόνισε ο Αντώνης Μέρλος και αναφερόμενος στον στόχο του πρόσθεσε: «Τις προηγούμενες ημέρες θα είμαι στην Τσεχία όπου θα πάρω μέρος σε μία διοργάνωση. Θα έρθω κατευθείαν και ελπίζω να μου βγει ένας ωραίος αγώνας γιατί θα έρθουν να με δουν και δικοί μου άνθρωποι. Διαφορετικά είναι να αγωνίζεσαι στο εξωτερικό και διαφορετικά μπροστά σε δικούς σου ανθρώπους».

Στο άλμα εις ύψος θα πάρει μέρος και ο Κύπριος πρωταθλητής Βασίλης Κωνσταντίνου αλλά και ο πρωταθλητής της Ουκρανίας Βαντίμ Κράβτσουκ.

Από ελληνικής πλευράς θα αγωνιστούν και οι Ιωάννης Αγάπης και Γιώργος Μανωλόπουλος. «Τα Δρόμεια έχουν πλέον καθιερωθεί στις συνειδήσεις και στις καρδιές αθλητών, προπονητών και φίλων του κλασικού αθλητισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόνο με τον χρόνο δημιουργείται μια ξεχωριστή αθλητική παράδοση, η οποία ξεπερνά τα όρια μιας απλής διοργάνωσης και αποκτά ιδιαίτερη αξία για τη διεθνή αθλητική κοινότητα. Ως διοργανώτρια, νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση βλέποντας την απήχηση που έχουν αποκτήσει τα Δρόμεια καθώς πρόκειται για μια διοργάνωση που προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις, σπουδαίες επιδόσεις και μια ατμόσφαιρα που τιμά τον κλασικό αθλητισμό. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο παράσημο για όλους όσοι εργάζονται για τα Δρόμεια: να βλέπουν μια ιδέα να μετατρέπεται σε θεσμό που αγαπά και αγκαλιάζει ο κόσμος», δήλωσε η γενική συντονίστρια της διοργάνωσης Αριάδνη Δάδα.



