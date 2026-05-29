Ο Μίλτος Τεντόγλου συνέχισε στη Λεμεσό από εκεί που σταμάτησε στο Diamond League στη Σιαμέν και στο «Τσίρειο» Στάδιο με άλμα στα 8.49μ. ανέβασε περισσότερο την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης με τα 8.46μ. είχε ισοφαρίσει την κορυφαία φετινή επίδοση, που είχε σημειώσει ο Πορτογάλος, Ζέρσον Μπαλντέ, όταν τον Μάρτιο έγινε πρωταθλητής κόσμου στον κλειστό στίβο στο Τορούν.



Όμως τώρα ο Τεντόγλου έμεινε μόνος στο Νο.1 στον κόσμο για το 2026. Ο πρωταθλητής από τα Γρεβενά, σαν να κρατούσε το καλύτερο για το τέλος στο «Τσίρειο» Στάδιο, βγάζοντας τα 8.49μ. στο 6ο άλμα του.

Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα του είχε άλματα πάνω από τα 8.00μ., όμως το μακρινό τελευταίο πάτημα από τη βαλβίδα, τον.. φρέναραν για επιδόσεις ανάλογη αυτής στην τελευταία του προσπάθεια.

Ο Τεντόγλου άρχισε με 8.04μ., συνέχισε στα 8.14μ. στο 4ο άλμα του ανέβηκε στα 8.29μ., ενώ στο 5ο «έγραψε» 8.19μ. Ο Γερμανός, Κέβιν Μπούρχα με 7.95μ. και ο Βέλγος, Γιάνι Σάμπσον με 7.91μ. ακολούθησαν στον αγώνα του μήκους.

To Top 6 του Τεντόγλου

Το άλμα στα 8.49μ. ισοδυναμεί με την 6η καλύτερη επίδοση της καριέρας του, ενώ τα 8.46μ. που σημείωσε στη Σιαμέν είναι το καλύτερο άλμα που έχει πετύχει σε Diamond League.