Καλή εμφάνιση η Ντραγκομίροβα στην πρώτη της συμμετοχή στο Γκέτζις

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα είχε την ευκαιρία για πρώτη φορά να πάρει μέρος στο κορυφαίο ετήσιο μίτινγκ σύνθετων αγωνισμάτων στο Γκέτζις της Αυστρίας. Η 23χρονη Ελληνίδα ολοκλήρωση τη διήμερη προσπάθειάς της στο έπταθλο με συγκομιδή 5.971β., που την έφεραν στη 19η θέση της γενικής κατάταξης.

Η Ντραγκομίροβα φιλοδοξούσε να ξεπεράσει τους 6.000β.-έχει ρεκόρ στους 6.163β. από τον Ιούλιο του 2025, όμως η παρουσία της ανάμεσα στις κορυφαίες επταθλήτριες, της έδωσαν πολύτιμες εμπειρίες.

Η Ντραγκομίροβα ήταν 2η στην κατάταξη στη σφαιροβολία με 15,34μ., 7η στο μήκος με 6.31μ., έχασε βαθμούς στον ακοντισμό, έχοντας βολή στα 45.25μ., ενώ το... αδύνατο αγώνισμά της είναι τα 800μ. (2:30.52).

Οι επιδόσεις της Ντραγκομίροβα ανά αγώνισμα

100μ. εμπ. 14.19 (952β.)

Ύψος 1.74μ. (903β.)

Σφαιροβολία 15.34μ. (884β.)

200μ. 25.61 (832β.)

Μήκος 6.31μ. (946β.)

Ακοντισμός 45.25μ. (768β.)

800μ. 2:30.52

Η Ελβετίδα, Άνικ Κέλιν ήταν η νικήτρια στον αγώνα του επτάθλου, συγκεντρώνοντας 6.726β., καταρρίπτοντας το δικό της εθνικό ρεκόρ των 6.639β. που την είχαν φέρει στην 4η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Η Κέλιν για να φθάσει στους 6.726β. σημείωσε: 12.91 στα 100μ. εμπ. (1138β.), 1.74μ. στο ύψος (903β.), 13.67μ. στη σφαιροβολία (772β.), 23.33 στα 200μ. (1046β.), 6.96μ. στο μήκος (1159β.), 45.25μ. στον ακοντισμό (768β.) και 2:11.72 στα 800μ. (940β.).

Η Έμμα Οστερβέγκελ από την Ολλανδία με ατομικό ρεκόρ στους 6.705β. πήρε τη 2η θέση και η συμπατριώτισσά της Σόφι Ντόκτερ, επίσης με ατομικό ρεκόρ στους 6.627β. ήταν στην 3η θέση.

