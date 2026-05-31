Καλή εμφάνιση η Ντραγκομίροβα στην πρώτη της συμμετοχή στο Γκέτζις
Η Αναστασία Ντραγκομίροβα είχε την ευκαιρία για πρώτη φορά να πάρει μέρος στο κορυφαίο ετήσιο μίτινγκ σύνθετων αγωνισμάτων στο Γκέτζις της Αυστρίας. Η 23χρονη Ελληνίδα ολοκλήρωση τη διήμερη προσπάθειάς της στο έπταθλο με συγκομιδή 5.971β., που την έφεραν στη 19η θέση της γενικής κατάταξης.
Η Ντραγκομίροβα φιλοδοξούσε να ξεπεράσει τους 6.000β.-έχει ρεκόρ στους 6.163β. από τον Ιούλιο του 2025, όμως η παρουσία της ανάμεσα στις κορυφαίες επταθλήτριες, της έδωσαν πολύτιμες εμπειρίες.
Η Ντραγκομίροβα ήταν 2η στην κατάταξη στη σφαιροβολία με 15,34μ., 7η στο μήκος με 6.31μ., έχασε βαθμούς στον ακοντισμό, έχοντας βολή στα 45.25μ., ενώ το... αδύνατο αγώνισμά της είναι τα 800μ. (2:30.52).
Οι επιδόσεις της Ντραγκομίροβα ανά αγώνισμα
- 100μ. εμπ. 14.19 (952β.)
- Ύψος 1.74μ. (903β.)
- Σφαιροβολία 15.34μ. (884β.)
- 200μ. 25.61 (832β.)
- Μήκος 6.31μ. (946β.)
- Ακοντισμός 45.25μ. (768β.)
- 800μ. 2:30.52
Η Ελβετίδα, Άνικ Κέλιν ήταν η νικήτρια στον αγώνα του επτάθλου, συγκεντρώνοντας 6.726β., καταρρίπτοντας το δικό της εθνικό ρεκόρ των 6.639β. που την είχαν φέρει στην 4η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
🇦🇹 @meeting_goetzis (Combined Events Tour Gold):— Athletics Central (@Athletics_Cntrl) May 31, 2026
Women’s #Heptathlon:
🥇 🇨🇭 Annik Kälin 6726pts WL NR
🥈 🇳🇱 Emma Oosterwegel 6705pts PB
🥉 🇳🇱 Sofie Dokter 6627pts PB#Athletics #TrackandField #Hep 🇦🇹 #Gotzis @WorldAthletics
Η Κέλιν για να φθάσει στους 6.726β. σημείωσε: 12.91 στα 100μ. εμπ. (1138β.), 1.74μ. στο ύψος (903β.), 13.67μ. στη σφαιροβολία (772β.), 23.33 στα 200μ. (1046β.), 6.96μ. στο μήκος (1159β.), 45.25μ. στον ακοντισμό (768β.) και 2:11.72 στα 800μ. (940β.).
Η Έμμα Οστερβέγκελ από την Ολλανδία με ατομικό ρεκόρ στους 6.705β. πήρε τη 2η θέση και η συμπατριώτισσά της Σόφι Ντόκτερ, επίσης με ατομικό ρεκόρ στους 6.627β. ήταν στην 3η θέση.
Αναλυτικά εδώ η κατάταξη στο έπταθλο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.