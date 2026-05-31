Ο δεκαθλητής Σίμον Εχάμερ «απάντησε» με 8,51μ. στον Τεντόγλου
Ο Σίμον Εχάμερ επέστρεψε στο αγαπημένο του Hypomeeting στο Γκέτζις της Αυστρίας, για το κορυφαίο ετήσιο μίτινγκ στα σύνθετα αγωνίσματα και ο Ελβετός στην πρώτη ημέρα του δεκάθλου έβγαλε ένα μεγάλο ρεκόρ στο μήκος.
Ο 26χρονος με άλμα στα 8,51μ. πέτυχε την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών σε διάρκεια αγώνα δεκάθλου, εθνικό ρεκόρ, αλλά και την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο για το 2026, βελτιώνοντας τα 8,49μ. που σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου στη Λεμεσό.
Simon Ehammer 🇨🇭 flies to a PB & Swiss National Record of 8.51m (1.0) in the men's Long Jump at the Hypomeeting Gotzis!May 30, 2026
World Lead ☑️
World Decathlon Best ☑️
Ο Εχάμερ έκλεισε την πρώτη ημέρα του δεκάθλου στο Γκέτζις με 4.762β. και πάει ολοταχώς για να καταρρίψει το ρεκόρ Ελβετίας στο δέκαθλο, τους 8.575β., που σημείωσε πέρυσι στο μίντινγ της αυστριακής πόλης.
Ο Ελβετός αθλητής στο μήκος έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Γιουτζίν το 2022 και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024.
