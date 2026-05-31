Ο δεκαθλητής Σίμον Εχάμερ «απάντησε» με 8,51μ. στον Τεντόγλου

Ο Σίμον Εχάμερ στην πρώτη ημέρα του δεκάθλου στο μίτινγκ του Γκέτζις της Αυστρίας, με άλμα στα 8,51μ. στο μήκος, σημείωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026.

Ο Σίμον Εχάμερ επέστρεψε στο αγαπημένο του Hypomeeting στο Γκέτζις της Αυστρίας, για το κορυφαίο ετήσιο μίτινγκ στα σύνθετα αγωνίσματα και ο Ελβετός στην πρώτη ημέρα του δεκάθλου έβγαλε ένα μεγάλο ρεκόρ στο μήκος.

Ο 26χρονος με άλμα στα 8,51μ. πέτυχε την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών σε διάρκεια αγώνα δεκάθλου, εθνικό ρεκόρ, αλλά και την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο για το 2026, βελτιώνοντας τα 8,49μ. που σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου στη Λεμεσό.

Ο Εχάμερ έκλεισε την πρώτη ημέρα του δεκάθλου στο Γκέτζις με 4.762β. και πάει ολοταχώς για να καταρρίψει το ρεκόρ Ελβετίας στο δέκαθλο, τους 8.575β., που σημείωσε πέρυσι στο μίντινγ της αυστριακής πόλης.

Ο Ελβετός αθλητής στο μήκος έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Γιουτζίν το 2022 και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024.