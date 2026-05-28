Η Αναστασία Ντραγκομίροβα έρχεται στο Filothei Women Gala

Η πρωταθλήτρια του επτάθλου, Αναστασία Ντραγκομίροβα, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στο Filothei Women Gala και συγκεκριμένα στο αγώνισμα του μήκους, που αποτελεί και ένα από τα αγαπημένα της στο έπταθλο.

Η 23χρονη αθλήτρια, που προπονείται με τον Γιώργο Μποτσκαριώβ, έχει ρεκόρ 6.44μ ενώ έχει φετινό ρεκόρ 6.29μ, φαίνεται έτοιμη να διεκδικήσει καλές επιδόσεις σε ένα από τα πιο δυνατά της αγωνίσματα, στο γκαλά της Φιλοθέης.

Η Ντραγκομίροβα, που έχει ξεχωρίσει για τα πανελλήνια ρεκόρ που κατέγραψε πέρυσι στο δέκαθλο της κατηγορίας Κ23 αλλά και για το ξεχωριστό στυλ της στους αγώνες, θα βρεθεί σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό περιβάλλον με αρκετές ξένες, κορυφαίες αθλήτριες που θα δημιουργήσει για εκείνη τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να φτάσει μακριά.

Από ελληνικής πλευράς στον αγώνα θα συμμετάσχουν επίσης η Μαρία Στεφανοπούλου με ρεκόρ 6.47μ, η Έβελυν Μητροπούλου 6.45μ, η Νικολία Ποιραζίδη 6.35μ και η Ελένη-Μαρία Παπαδοπούλου 5.91μ.

Το μίτινγκ ανήκει στη σειρά World Athletics Continental Tour (Bronze). Διοργανώνεται από τον ΑΟ Φιλοθέης, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και υποστηρικτή τον ΣΕΓΑΣ. Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και της πρωτοβουλίας Make Place for One More Woman.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των χορηγών με τη συμμετοχή της εταιρείας γυναικείων ειδών Μέγα, της Ideal Standard, καθώς και της Adidas ως υποστηρικτή. Χορηγοί επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ και το Gazzetta Women.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ και το κανάλι της European Athletics, για όσους/ες παρακολουθούν από το εξωτερικό.



Το πρόγραμμα της διοργάνωσης:

17:45 - Τριπλούν

18:30 - Επί Κοντώ

18:45 - Ύψος

18:50 - Μήκος

19:10 - 50μ. (αγώνας κοριτσιών ΑΟΦ)