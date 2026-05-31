Πανσερραϊκός: «Λιοντάρι» 62 ετών!
Το ημερολόγιο έγραφε 31 Μαΐου του 1964 όταν στις Σέρρες αποφάσισαν να ιδρύσουν τον Μουσικογυμναστικό Σύλλογο Πανσερραϊκός. Μετά από 62 χρόνια τα... λιοντάρια συνεχίζουν την πορεία τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι Σερραίοι αναφέρθηκαν στα σημερινά τους γενέθλια με ποστάρισμά τους στα social.
Αναλυτικά ανέφεραν: «62 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ...
62 ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ...
62 ΧΡΟΝΙΑ ΦΩΤΙΑΣ...
Ο Πανσερραϊκός δεν μετριέται σε κατηγορίες.
Μετριέται σε ψυχή.
Και η ψυχή αυτή δεν σβήνει ποτέ.
Στα δύσκολα γεννιούνται οι επιστροφές.
Και εμείς… πάντα επιστρέφουμε.
Χρόνια Πολλά, λιοντάρια. -».
