Η Κύπρια Φιλίππα Φωτοπούλου με άλμα στα 6,78μ. έγινε η 3η καλύτερη Ευρωπαία στο μήκος στη σεζόν και ήταν η πρωταγωνίστρια στην 1η ημέρα στο διεθνές μίτινγκ αλμάτων Κifisia Jump 2026 στο Άλσος Κηφισιάς.

H Φιλίππα Φωτοπούλου ήταν η πρωταγωνίστρια στην 1η ημέρα του νεοσύστατου διεθνούς μίτινγκ αλμάτων Κifisia Jump 2026, που άρχισε με το μήκος το απόγευμα της Παρασκευής (22/5) στο Άλσος Κηφισιάς.

Η 29χρονη Κύπρια με άλμα στα 6,78μ. στην 3η προσπάθεια σημείωσε τη 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας της, μετά τα 6,79μ. που είχε από τον Μάιο του 2022 στο μίτινγκ αλμάτων στο στάδιο της Καλλιθέας.

Παράλληλα, η Φωτοπούλου ανέβηκε στη 14η θέση της παγκόσμιας λίστας για το 2026, ενώ έγινε και η 3η καλύτερη Ευρωπαία μετά την Πορτογαλίδα, Αγκάτε Ντε Σόουζα (6,97μ.), την Ιταλίδα, Λαρίσα Ιαπικίνο (6,93μ.), ενώ στα 6.78μ. βρίσκεται και η Κάντι Σανιά από τη Σουηδία.

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που άνοιξα την περίοδο με αυτό το άλμα. Μεγάλος στόχος είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον Αύγουστο στο Μπέρμιγχαμ» είπε η Φωτοπούλου, που θα συνεχίσει τους αγώνες της επί ελληνικού εδάφους, την Κυριακή (24/5) στο «Αλεξανδρινό Μίτινγκ» στην Αλεξάνδρεια και στο μίτινγκ αλμάτων στην Καλλιθέα, την Τετάρτη (27/5).



Δεύτερη ήταν η Ιρίνα Μπουζίνσκα από την Ουκρανία με 6,53 μ., ενώ η Αντριάνα Γκόγκα ήταν η καλύτερη Ελληνίδα με 6,44μ., κατακτώντας την 3η θέση.

Τα αποτελέσματα της Παρασκευής

Μήκος γυναικών

1.Φιλίππα Φωτοπούλου (Κύπρος) 6,78μ.

2.Ιρίνα Μπνιντζίνσκα (Ουκρανία) 6,53μ.

3.Αντριάνα Γκόγκα (Ελλάδα) 6,44μ.

4.Νικολία Ποιραζίδη (Ελλάδα) 6,42μ.

5.Βασιλική Χαϊτίδου (Ελλάδα) 6,36μ.

6.Ναταλία Μπέση (Ελλάδα) 6,34μ.

7.Έβελιν Μητροπούλου (Ελλάδα) 6,30μ.

8.Ντιάνα Λέστι (Ουγγαρία) 6,30μ.

9.Χάιλα Γκονζάλεζ Ερέρα (Κούβα) 6,12μ.

10.Θεοφανία-Μαρία Τζίντη (Ελλάδα) 5,74μ.

11.Πηνελόπη Τσαγκάνη (Ελλάδα) 4,13μ.

Μήκος ανδρών

1.Κέβιν Μπρούχα (Γερμανία) 7,91μ.

2.Βλάντισλαβ Μαζούρ (Ουκρανία) 7,90μ.

3.Χοσέ Λουίς Μάντρος Μαρτίνεζ (Περού) 7,89μ.

4.Μοχάμεντ Καμπούν (Ιταλία) 7,80μ.

5.Νίκος Σταματονικολός (Ελλάδα) 7,78μ.

6.Τζόαν Χέα (Ισπανία) 7,71μ.

7.Σανουέλε Μπάλντι (Ιταλία) 7,71μ.

8.Αλεσάντρο Σκενίνι (Σκωτία) 7,25μ.

9.Απόστολος Σιμιτζής (Ελλάδα) 6,91μ.

Μήκος Open Kορίτσια

1.Αλεξία Κρεούζη 5,90μ.

2.Ελένη-Μαρία Παπαδοπούλου 5,71μ.

3.Μαρία Γλύκα 5,65μ.

Μήκος Open Αγόρια

1.Γιώργος Καλογεράκης 7,42μ.

2.Γιάννης-Μάριος Μητρόπουλος 7,34μ.

3.Νίκος Μιχαλόπουλος 6,78μ.

