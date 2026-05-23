Με «λάμψη» Στεφανίδη το Κifisia Jump 2026 στο Άλσος Κηφισιάς

H Κατερίνα Στεφανίδη αποτέλεσε τον κύριο πόλο έλξης στη 2η ημέρα του Κifisia Jump 2026 στο Άλσος της Κηφισιάς.

Η παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη από μόνη της έκανε ξεχωριστή τη 2η ημέρα του Κifisia Jump 2026, το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) στο Άλσος Κηφισιάς.

Η 36χρονη ολυμπιονίκης, που επέστρεψε για αγώνες στην Ελλάδα μαζί με τον σύζυγο και προπονητή της Μιτς Κρίερ και τον 11 μηνών γιο της, έκλεψαν την παράσταση στη δεύτερη μέρα των αγώνων.

Στο αγωνιστικό μέρος η Στεφανίδη με 4.30μ. πήρε την 4η θέση, ενώ δοκίμασε στα 4.40μ., προκειμένου να βελτιώσει κατά τρία εκατοστά το φετινό της ρεκόρ. Η Ιμόγκεν Άιρις πήρε την 1η θέση με 4.70μ., με την αθλήτρια από τη Νέα Ζηλανδία να έχει φετινή επίδοση στα 4.76μ.

«Ήταν αρκετά καλά σήμερα. Θα μπορούσα να είχα κάνει και το 4,40 μ. ή και παραπάνω. Έχασα δύο άλματα με την αλλαγή του κονταριού. Σε κάθε περίπτωση νιώθω πως σύντομα θα είμαι σε θέση να πάω ακόμη υψηλότερα. Είχα μικρότερη φόρα σήμερα, ήμουν αρκετά κουρασμένη από τις προηγούμενες ημέρες, θεωρώ πως στη Φιλοθέη με όλη τη φόρα θα είμαι πολύ καλύτερα. Τώρα θα είμαι στην Ελλάδα και από εδώ θα συνεχίσω τις προπονήσεις και τους αγώνες» δήλωσε η Στεφανίδη.



Η Αριάδνη Αδαμοπούλου με 4.40μ. ήταν η καλύτερη από ελληνικής πλευράς στον αγώνα των γυναικών. «Είμαι πολύ χαρούμενη που μετείχα σε αυτόν τον αγώνα. Είμαι χαρούμενη με το αποτέλεσμα. Σήμερα δοκίμασα με νέα μεγαλύτερα κοντάρια και χρειάζομαι κάποιο διάστημα προσαρμογής. Θα κάνω τον επόμενο αγώνα μου την Τετάρτη στην Καλλιθέα και σε ένα μίτινγκ στη Γερμανία και στη Φιλοθέη» είπε η αθλήτρια.

Αξιοσημείωτη και η παρουσία της Μιλένας Ποστίκα στον αγώνα Όπεν που προηγήθηκε, με τη 16χρονη να φθάνει σε ατομικό ρεκόρ με 4.15μ.

Tα αποτελέσματα στο επί κοντώ

Γυναίκες

1.Ιμόγκεν Άιρις (Νέα Ζηλανδία) 4.70μ.

2.Αριάδνη Αδαμοπούλου (Ελλάδα) 4.40μ.

3.Ελίσε Ντε Γιονγκ (Ολλανδία) 4.40μ.

4.Ζοφία Γκαμπόρσκα (Πολωνία) 4.30μ.

4.Κατερίνα Στεφανίδη (Ελλάδα) 4.30μ.

6.Ελίζα Μολιναρόλο (Ιταλία) 4.30μ.

7.Μάγια Τσαμότ (Πολωνία) 4.30μ.

8.Μυρτώ Κασσωτάκη (Ελλάδα) 4.00μ.

9.Καταρζίνα Μίρεκ (Πολωνία) 4.00μ.

Άνδρες