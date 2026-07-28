Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στη ρεβάνς με την Πάκσι την Πέμπτη (30/07-21:30)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάκσι την Πέμπτη (30/07-21:30) στο ΟΑΚΑ για τη ρεβάνς των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι "πράσινοι" έχουν το προβάδισμα από τη νίκη που σημείωσαν στην Ουγγαρία με 2-1 επί της ουγγρικής ομάδας και τώρα θέλουν να ζευγαρώσουν τις νίκες και να περάσουν στην επόμενη φάση που θα αντιμετωπίσουν είτε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας είτε την Σπαρτάκ Τρνάβα.

Σ' αυτή τους την προσπάθεια αναμένεται να δώσει σημαντικό "παρών" για τα δεδομένα της εποχής ο κόσμος της ομάδας.

Η προπώληση έχει φτάσει τα 22 Χιλ εισιτήρια αυτή τη στιγμή κι αν κάνεις συνυπολογίσει και τα 12 χιλ. εισιτήρια διαρκείας που έχουν δοθεί, τότε μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πως οι φίλαθλοι του "τριφυλλιού" που θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ θα ξεπεράσουν τις 20 χιλ.

Πάντα λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός πως ένα σημαντικό μέρος των κατόχων απουσιάζει αυτή την εποχή λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.

