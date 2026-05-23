Ο Ματία Φουρλάνι τραυματίστηκε στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, στη διάρκεια της 4ης προσπάθειάς του στο Diamond League στη Σιαμέν.

Άτυχος στάθηκε ο Ματία Φουρλάνι στον αγώνα του μήκους στο Diamond League στη Σιαμέν της Κίνας. Ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 στο Τόκιο, κατά τη διάρκεια του 4ου άλματος τραυματίστηκε στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, τελειώνοντας άδοξα τον αγώνα του.

Μάλιστα ο 21χρονος αθλητής αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομοσπονδία, η σοβαρότητα του τραυματισμού θα αξιολογηθεί τη Δευτέρα (25/5) με την επιστροφή του από την Κίνα.

Μέχρι τη στιγμή τραυματισμού, ο Φουρλάνι είχε σημειώσει 8,28μ. που τον έφεραν στην 4η θέση του αγωνίσματος.

Ο Μίλτος Τεντόγλου με τα 8,46μ. ισοφάρισε την κορυφαία φετινή επίδοση που σημείωσε ο Ζέρσον Μπαλντέ από τις 22/3/2026 στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Τορούν.

Στη 2η θέση ήταν ο Τζαμαϊκανός, Ταϊτζάι Γκέιλ με ρεκόρ περιόδου στα 8,32μ. και στην 3η θέση ήταν ο Βούλγαρος, Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8,29μ.

Ο Φουρλάνι πριν από μια εβδομάδα στο Diamond League στη Σαγκάη, πήρε την 1η θέση, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ με 8,43μ.

Η Ράσελ «άγγιξε» το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ. εμπ.

Το Diamond League στη Σιαμέν ολοκληρώθηκε με ένα highlight στα 100μ. εμπ. γυναικών. Η Αμερικανίδα, Μασάι Ράσελ σημείωσε 12.14 στα 100μ. εμπόδια, «αγγίζοντας» το παγκόσμιο ρεκόρ των 12.12 που έχει η Νιγηριανή, Τόμπι Αμουσάν από τις 24 Ιουλίου 2022.

Η Ράσελ, ολυμπιονίκης στο Παρίσι, παρέμεινε στο Νο.2 στη λίστα με τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών, καθώς είχε ρεκόρ 12.17 από τις 2/5/2025.

Μάλιστα στη Σιαμέν νίκησε την Αμουσάν που τερμάτισε σε 12.28, ενώ η Τζαμαϊκανή, Ντέβιν Τσάρλτον σημείωσε εθνικό ρεκόρ με 12.37.



