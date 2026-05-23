Ματία Φουρλάνι: Αποχώρησε με φορείο από το Diamond League στη Σιαμέν
Άτυχος στάθηκε ο Ματία Φουρλάνι στον αγώνα του μήκους στο Diamond League στη Σιαμέν της Κίνας. Ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 στο Τόκιο, κατά τη διάρκεια του 4ου άλματος τραυματίστηκε στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, τελειώνοντας άδοξα τον αγώνα του.
Μάλιστα ο 21χρονος αθλητής αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομοσπονδία, η σοβαρότητα του τραυματισμού θα αξιολογηθεί τη Δευτέρα (25/5) με την επιστροφή του από την Κίνα.
Μέχρι τη στιγμή τραυματισμού, ο Φουρλάνι είχε σημειώσει 8,28μ. που τον έφεραν στην 4η θέση του αγωνίσματος.
Ο Μίλτος Τεντόγλου με τα 8,46μ. ισοφάρισε την κορυφαία φετινή επίδοση που σημείωσε ο Ζέρσον Μπαλντέ από τις 22/3/2026 στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Τορούν.
Στη 2η θέση ήταν ο Τζαμαϊκανός, Ταϊτζάι Γκέιλ με ρεκόρ περιόδου στα 8,32μ. και στην 3η θέση ήταν ο Βούλγαρος, Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8,29μ.
Ο Φουρλάνι πριν από μια εβδομάδα στο Diamond League στη Σαγκάη, πήρε την 1η θέση, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ με 8,43μ.
Η Ράσελ «άγγιξε» το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ. εμπ.
Το Diamond League στη Σιαμέν ολοκληρώθηκε με ένα highlight στα 100μ. εμπ. γυναικών. Η Αμερικανίδα, Μασάι Ράσελ σημείωσε 12.14 στα 100μ. εμπόδια, «αγγίζοντας» το παγκόσμιο ρεκόρ των 12.12 που έχει η Νιγηριανή, Τόμπι Αμουσάν από τις 24 Ιουλίου 2022.
Η Ράσελ, ολυμπιονίκης στο Παρίσι, παρέμεινε στο Νο.2 στη λίστα με τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών, καθώς είχε ρεκόρ 12.17 από τις 2/5/2025.
Μάλιστα στη Σιαμέν νίκησε την Αμουσάν που τερμάτισε σε 12.28, ενώ η Τζαμαϊκανή, Ντέβιν Τσάρλτον σημείωσε εθνικό ρεκόρ με 12.37.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.