Οι πρώτοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2026-27 άρχισαν να παραλαμβάνουν συμβολικά δώρα από την ΠΑΕ, συνοδευόμενα από χειρόγραφα μηνύματα των ποδοσφαιριστών.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους πρώτους φίλους του ΠΑΟΚ που εξασφάλισαν εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν 2026-27. Μαζί με το πακέτο που έφτασε στα χέρια τους, παρέλαβαν και ένα συμβολικό δώρο από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, ως ένδειξη αναγνώρισης και σεβασμού για τη διαχρονική στήριξή τους προς την ομάδα.

Οι εικόνες άρχισαν ήδη να κάνουν τον γύρο των social media, με αρκετούς κατόχους να δημοσιεύουν το ξεχωριστό πακέτο που περιλαμβάνει συλλεκτικά αναμνηστικά του ΠΑΟΚ, αλλά και χειρόγραφα σημειώματα από ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Ένα από αυτά φέρει την υπογραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος γράφει:

«Το αύριο του ΠΑΟΚ έχει τη δική σου θέση. Σε ευχαριστούμε για τη στήριξη. Πάμε να γεμίσουμε την Τούμπα!».

Η πρωτοβουλία της διοίκησης έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα και στόχο να αναδείξει τη σημασία που αποδίδει ο σύλλογος στους ανθρώπους που βρίσκονται διαρκώς δίπλα στην ομάδα. Πρόκειται για μια κίνηση που επιχειρεί να περάσει το μήνυμα του «σε νοιάζομαι», επιβραβεύοντας όσους στηρίζουν έμπρακτα τον ΠΑΟΚ με την αγορά εισιτηρίου διαρκείας.

Το ενδιαφέρον του κόσμου παραμένει ιδιαίτερα έντονο, καθώς σήμερα στις 17:00 ολοκληρώνεται και η δεύτερη περίοδος διάθεσης, κατά την οποία οι περσινοί κάτοχοι είχαν δικαίωμα ανανέωσης σε προνομιακές τιμές. Μέχρι στιγμής, οι κάρτες διαρκείας έχουν ξεπεράσει τις 13.000, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ανταπόκριση των φίλων του Δικεφάλου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.