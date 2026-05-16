Ο Ματία Φουρλάνι με άλμα στα 8,43μ. βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ στο μήκος στην πρεμιέρα των Diamond League από τη Σαγκάη.

Ο Ματία Φουρλάνι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο 1ο Diamond League της σεζόν από τη Σαγκάη, με τον 21χρονο Ιταλό να έχει άλμα στα 8,43μ. να βελτιώνει το ατομικό του ρεκόρ στο μήκος.

Ο Φουρλάνι βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ που ήταν 8,39μ., αρχικά το πέτυχε στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 κι έγινε πρωταθλητής κόσμου στο Τόκιο και το ισοφάρισε στις 8 Φεβρουαρίου 2026 στο μίτινγκ κλειστού στίβου στο Μετς.

Mattia Furlani 🇮🇹 lands a PB of 8.43m (0.4) to win the men's Long Jump at the Shanghai Diamond League!



Now 4cm away from the Italian Record in his season opener.pic.twitter.com/9MeYgabnAI — Track & Field Gazette (@TrackGazette) May 16, 2026

Παράλληλα, πλησίασε το ρεκόρ Ιταλίας που ανήκει στον Άντριου Χάουε με 8,47μ. από τον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2007 στην Οσάκα, όταν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Βούλγαρος, Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ πήρε τη 2η θέση στο Diamond League στη Σανγκάη με 8,07μ., ενώ ακολούθησαν ο Ουζμπέκος, Άνβαρ Ανβάροφ με 8,07μ. και ο Αυστραλός, Λίαμ Άντκοκ με 8.00μ.