Μίλιτσιτς: «Οι παίκτες μου γελούσαν με κάποια πράγματα»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς άφησε αιχμές για τη διαιτησία του τρίτου αγώνα με την ΑΕΚ και την ήττα που οδήγησε στον αποκλεισμό του Άρη από την ημιτελική φάση.

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δήλωσε περήφανος για την προσπάθεια της ομάδας του λέγοντας ότι… «κάναμε μεγάλη προσπάθεια σε όλη τη σειρά και είμαι περήφανος για τους παίκτες μου όχι μόνο γι’ αυτούς τους αγώνες αλλά για όσα έκαναν στους τελευταίους μήνες. Βελτιωθήκαμε σημαντικά φτάνοντας στο σημείο να βάλουμε τους εαυτούς μας να παλέψουμε για τα ημιτελικά. Είναι επιτυχία αν αναλογιστούμε πώς ήταν αυτή η ομάδα στο ξεκίνημα της χρονιάς».

Ο προπονητής του Άρη ρωτήθηκε για τις λεπτομέρειες που έκριναν το παιχνίδι και απάντησε ότι… «λυπάμαι που δεν κερδίσαμε αλλά οι παίκτες μου γελούσαν με κάποια πράγματα», αφήνοντας αιχμές για τη διαιτησία.