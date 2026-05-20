H Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε στην Ελλάδα και το Σάββατο (23/5) θα είναι το πιο σημαντικό όνομα στο μίτινγκ αλμάτων «Kifisia Jump» στο Άλσος Κηφισιάς. Η 36χρονη ολυμπιονίκης τον Φεβρουάριο επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, μετά τη γέννηση του γιου της τον Ιούνιο του 2025.

Η Στεφανίδη στις 18 Απριλίου σημείωσε 4.37μ. σε αγώνες στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια και φιλοδοξεί τον Αύγουστο να αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

«Είμαστε στην Ελλάδα από τις 17 του μήνα μετά το κουραστικό ταξίδι από τις ΗΠΑ. Έκανα ήδη την πρώτη μου προπόνηση στο ΟΑΚΑ και παρά την κούραση, δοκίμασα τα νέα μου κοντάρια, τα οποία θα χρησιμοποιήσω και το καλοκαίρι στους αγώνες. Ο πρώτος μου αγώνας θα γίνει στην Κηφισιά, όπου ελπίζω ο καιρός να μη μας χαλάσει τα σχέδια. Ωστόσο, έχουμε ήδη αποφασίσει πως θα μπω με μικρότερα κοντάρια και μικρότερη φόρα» δήλωσε σχετικά η Κατερίνα Στεφανίδη στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ.

Και συμπλήρωσε: «Είμαι αρκετά καλά και θεωρώ πως σε κανονικό στάδιο, και όχι σε υπερυψωμένο στίβο, μπορώ να κάνω 4,50 με 4,60 μέτρα. Σωματικά αισθάνομαι πολύ καλά και βλέπω σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Η ταχύτητά μου έχει ανέβει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και αυτό σημαίνει πως πρέπει να ανέβω και σε κοντάρια».

Η αθλήτρια στη συνέχεια θα αγωνιστεί στο Women Gala της Φιλοθέης στις 3 Ιουνίου: «Εκεί θα μπω με κανονική φόρα, καθώς ενδιάμεσα θα έχω κάνει περισσότερα άλματα στην προπόνηση και θα φτάσω στο επίπεδο που θέλω. Είμαι αρκετά αισιόδοξη για τη συνέχεια, με βάση όσα έχω κάνει μέχρι τώρα. Στόχος μου είναι κάθε μήνα να ανεβαίνω περίπου 10 εκατοστά και να φτάσω τον Αύγουστο να μπορώ να πηδάω πάνω από τα 4,70 μ., επίδοση που μπορεί να σε βάλει ακόμη και στο βάθρο».

Η Στεφανίδη, μετά τη Φιλοθέη, θα αγωνιστεί και στο μίτινγκ Fly in SKG SKY στη Θεσσαλονίκη στις 13 Ιουνίου, ενώ στο πλάνο της βρίσκονται και οι Βαλκανικοί Αγώνες του Βόλου.

