Η Τζένκγκο στα 58,37μ. και 8η θέση στο Τόκιο

Η Ελίνα Τζένγκο συνέχισε τους αγώνες της εκτός συνόρων για το 2026 το πρωί της Κυριακής (17/5) από το Seiko Golden Grand Prix του Τόκιο, έχοντας καλύτερη βολή στα 58,37μ. στον ακοντισμό, που την έφεραν στην 8η θέση της κατάταξης.

Η αθλήτρια, που γυμνάζεται με τον Γιώργο Μποτσκαριώβ δεν βρίσκεται ακόμη στην αγωνιστική κατάσταση που επιθυμεί, δεδομένου ότι ξεκίνησε αργά τις βολές της στη φετινή σεζόν.

Άρχισε τον αγώνα της με βολή στα 56,92μ., συνέχισε στα 57,62μ., ανέβηκε στα 58,37μ., ενώ ήταν άκυρη στην 4η προσπάθεια. Η Ρέμα Οταμπίρ από τις Μπαχάμες ήταν νικήτρια με 61,57μ. κι ακολούθησαν η Μομόνε Ουέντα από την Ιαπωνία (61,40μ.) και Ντενίζ Ρουίθ Ουρτάδο από την Κολομβία (60,98μ.).

Ο Νόα Λάιλς επικράτησε στα 100μ. με 9.95, η Βρετανίδα Μέρι Τζον έτρεξε τα 400μ. σε 49.85, τον ακοντισμό ανδρών ο Τσέχος, Γιάκουμπ Βάντλεϊχ είχε βολή στα 85,24μ., ενώ τέλος στο μήκος ανδρών ο Ιάπωνας, Γιούκι Χασιόκα επικράτησε με 8,22μ.,

