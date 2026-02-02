Η Στεφανίδη έπειτα από 511 ημέρες, επέστρεψε στη δράση

Η Κατερίνα Στεφανίδη μετά τον Σεπτέμβριο του 2024 κι ενώ ενδιάμεσα έγινε μητέρα, επέστρεψε στη δράση, κάνοντας τα πρώτα της αγωνιστικά άλματα στους Millrose Games.

Η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε στους στίβους και στη δράση, έστω κι αν δεν μπόρεσε να βγάλει το αποτέλεσμα που θα επιθυμούσε, όμως αυτό ελάχιστη σημασία έχει.

Η 35χρονη ολυμπιονίκης του επί κοντώ, έχοντας μείνει εκτός σταδίων για 511 ημέρες κι ενώ στις 30 Ιουνίου 2025 έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, πήρε μια πρώτη γεύση από αγώνες στους αγαπημένους της Millrose Games στη Νέα Υόρκη.

Η Στεφανίδη πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 4,10μ., στη συνέχεια απέτυχε τρεις φορές στα 4,20μ., καταλαμβάνοντας την 6η θέση, όμως αυτό δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Για την ιστορία νικήτρια αναδείχθηκε η Αμερικανίδα, Κλόε Τίμπεργκ με 4,60μ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε για 7η φορά στο μίτινγκ που διεξήχθη για 118η φορά, κατακτώντας την πρώτη θέση από το 2015 μέχρι και το 2018.

Μάλιστα το 2016 είχε πάρει τη νίκη με άλμα στα 4,90μ., επίδοση που αποτελεί τη 2η κορυφαία επίδοση της καριέρας της, μετά το πανελλήνιο ρεκόρ των 4.91μ., που της είχαν χαρίσει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λονδίνου το 2017.

Η Στεφανίδη είχε αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, όταν είχε πάρει την 9η θέση. Αμέσως μετά αγωνίστηκε στους τελικούς στα Diamond Leaguel και ο τελευταίος της αγώνας ήταν σε μίτινγκ στις 8 Σεπτεμβρίου 2024.



