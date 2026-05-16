Ο Μίλτος Τεντόγλου άνοιξε και φέτος τη θερινή σεζόν από τα αγαπημένα του «Βεργώτεια» στο Αργοστόλι, έχοντας καλύτερο άλμα στα 8,21μ.

O άσχημος καιρός και η βροχόπτωση νωρίς το απόγευμα στο Αργοστόλι, έφερε αλλαγές του προγράμματος στο μίτινγκ «Βεργώτεια», όμως ο κόσμος δεν πτοήθηκε, γέμισε το ανακαινισμένο ΔΑΚ Αργοστολίου για να δει από κοντά τον Μίλτο Τεντόγλου και ο ολυμπιονίκης του μήκους τους αποζημίωσε και με το παραπάνω.

Επιχείρησε τέσσερα άλματα, τα τρία ήταν πάνω από τα οκτώ μέτρα, με καλύτερο το 3ο στα 8,21μ., είχε προηγηθεί το 2ο στα 8.21μ. κι ακολούθησε το 4ο στα 8.04μ.

Ο Τεντόγλου για μια ακόνη χρονιά άρχισε τη σεζόν στον ανοιχτό στίβο από τα «Βεργώτεια», το 2022 είχε φθάσει στα 8,36μ., έζησε την αγάπη του κόσμου και πλέον ξεκινά το ταξίδι του στα Diamond League, με πρώτο σταθμό το Σάββατο (23/5) στη Σιαμέν της Κίνας.

Στο ύψος γυναικών η Μαυροβούνια, Μαρίγια Βούκοβιτς επικράτησε με 1,89μ. και η Παναγιώτα Δόση ακολούθησε με 1,86μ.

Η Σοφία Ιωσηφίδου επικράτησε στα 100μ. εμπ. με 13.29 και στα 100μ. γυναικών η Αϊμάρα Ναζαρένο από το Εκουαδόρ, με 11.34 πήρε την 1η θέση, με τις Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Αποστολία Αντωνάτου να ακολουθούν σε 11.50 και 11.66, αντίστοιχα.

Η τριπλουνίστρια Σπυριδούλα Καρύδη νίκησε στο μήκος με 6,37μ. και την επταθλήτρια Αναστασία Ντραγκομίροβα να έχει δύο άλματα στα 6,29μ.

*Στα 15α Χειμωνίδεια που έγιναν στο Καυτανζόγλειο στη Θεσσαλονίκη, η σφαιροβόλος Μαρία Ραφαηλίδου αγωνίστηκε στη δισκοβολία, βελτιώνοντας το ατομικό της ρεκόρ από τα 51,22μ. στα 53,21μ.! Στους ίδιους αγώνες η Αντριάνα Γκόγκα, σημείωσε 6,47μ. στο μήκος.