Παναθηναϊκός - Χέλμοντ: Ο Αντίνο με θαυμάσιο σουτ έγραψε το 3-0

Ο Σαντίνο Αντίνο σημείωσε το 3-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Χέλμοντ.

Ο Σαντίνο Αντίνο στο 74' πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ για το 3-0 του Παναθηναϊκού επί της Χέλμοντ.

Ο Αργεντινός εξτρέμ πήρε την μπάλα από τον Ετιέν Καμαρά, προχώρησε μερικά μέτρα και με δεξί σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 3-0.

Το γκολ του Αντίνο