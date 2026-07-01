Παναθηναϊκός - Χέλμοντ: Ο Αντίνο με θαυμάσιο σουτ έγραψε το 3-0
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Σαντίνο Αντίνο σημείωσε το 3-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Χέλμοντ.
Ο Σαντίνο Αντίνο στο 74' πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ για το 3-0 του Παναθηναϊκού επί της Χέλμοντ.
Ο Αργεντινός εξτρέμ πήρε την μπάλα από τον Ετιέν Καμαρά, προχώρησε μερικά μέτρα και με δεξί σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 3-0.
Το γκολ του Αντίνο
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.