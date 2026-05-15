Το ανακαινισμένο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής», ανοίγει ξανά τις πύλες του, αποτελώντας ένα έργο ξεχωριστής σημασίας για τους αθλητές και τις αθλήτριες στίβου της Κεφαλονιάς.

Τη στιγμή που στην Αττική ο στίβος, ελέω των σταδίων, αναστενάζει, στην Κεφαλονιά ο κόσμος του αθλήματος έχει ξανά στη διάθεσή του το ανακαινισμένο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής» και ένα στάδιο στολίδι για το νησί.

Το Σάββατο (16/5) θα φιλοξενηθεί σε αυτό το μίτινγκ «Βεργώτεια», με την παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, που με άλμα στα 8,36μ. από το 2022 έχει το ρεκόρ αγώνων.

Το στάδιο «Ανδρέας Βεργωτής» αποτελεί καρπό της μεγάλης ευεργεσίας του Γεωργίου Βεργωτή, ο οποίος το 1958 προσέφερε στην πόλη του Αργοστολίου έναν σύγχρονο χώρο άθλησης

Η νέα εικόνα του σταδίου είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων έργων που οδήγησαν στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του με τις εργασίες να εκκινούν τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τζωρτζάτος και η διοίκηση του Δήμου Αργοστολίου έθεσαν ως προτεραιότητα την εγκατάσταση ενός τάπητα που θα πληρούσε τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές.

Η πλέον καθοριστική παρέμβαση ήταν η τοποθέτηση του νέου, υπερσύγχρονου ελαστικού τάπητα MONDO. Πρόκειται για έναν προκατασκευασμένο τάπητα υψηλών επιδόσεων, πανομοιότυπο με αυτόν που χρησιμοποιείται σε Ολυμπιακά στάδια. Ο στίβος διαθέτει έξι διαδρομές με δυνατότητα αμφίδρομης χρήσης.

Οι παρεμβάσεις επίσης περιλαμβάνουν

Άλμα εις ύψος Νέο στρώμα ολυμπιακών προδιαγραφών και πλήρης εξοπλισμός (στυλοβάτες, πήχεις).

Άλμα εις Μήκος Ανακατασκευασμένα σκάμματα με σύγχρονα υλικά.

Γυμναστήρια: Δύο πλήρως εξοπλισμένοι χώροι κάτω από τις κερκίδες για προθέρμανση.

Κερκίδες: Χωρητικότητα 3.000 θεατών, με πλήρη ανακαίνιση της εξωτερικής τους εικόνας.

Πηγή: www.inkefalonia.gr