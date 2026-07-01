Οι Λέικερς δεν σταματούν την ενίσχυση, αφού απέκτησαν τους Μαμουκελασβίλι, Γκράιμς και Σέξτον.

Η ομάδα του Λος Άντζελες, που ήταν σε αναζήτηση σέντερ, ήρθε αρχικά σε συμφωνία με τον Γουόκερ Κέσλερ. Αλλά οι Λέικερς δεν έμειναν εκεί.

Έβαλαν στη φαρέτρα τους και τους Σάντρο Μαμουκελασβίλι για την ενίσχυση της ρακέτας, αλλά και των Κόλιν Σέξτον και Κουέντιν Γκράιμς στην περιφέρεια σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια.

Ο Γκράιμς συμφώνησε σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων για να ενταχθεί στους λιμνάνθρωπους, έχοντας player option στο συμβόλαιο του.

Ο Σέξτον πήρε διετές αξίας 19 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Γεωργιανός ψηλός υπέγραψε τετραετές 52 εκατ. δολαρίων με player option την τέταρτη σεζόν του συμβολαίου.

Τη σεζόν που τελείωσε ο Γεωργιανός είχε 11.2 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά ματς, ενώ ο Σέξτον είχε 15.4 πόντους και 3.3 ασίστ μέσο όρο.

Just in: Free agent F/C Sandro Mamukelashvili has agreed to a four-year, $52 million deal to sign with Los Angeles Lakers, with a player option for the fourth season, sources tell ESPN. Big fully guaranteed deal for George Roussakis and Mark Bartelstein of @PrioritySports. pic.twitter.com/dN7L6K7SQm July 1, 2026