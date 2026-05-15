Ο Μίλτος Τεντόγλου αποτελεί το πιο σπουδαίο όνομα που θα αγωνιστεί το Σάββατο (16/5) στα «Βεργώτεια» στην Κεφαλονιά.

Σπουδαία ονόματα του ελληνικού στίβου, με πρώτο και καλύτερο του Μίλτου Τεντόγλου, θα δώσουν το «παρών» στο μίτινγκ «Βεργώτεια», που θα γίνει το Σάββατο (16/5) στο ανακαινισμένο ΔΑΚ Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής».

Ο Τεντόγλου επιστρέφει στο Αργοστόλι και τα «Βεργώτεια» μετά το 2022, όταν είχε σημειώσει 8,36μ. στο μήκος. Ο 28χρονος ολυμπιονίκης θα αρχίσει τη σεζόν στον ανοιχτό στίβο από τα «Βεργώτεια», πριν αρχίσει τη διαδρομή στους αγώνες Diamond League στις 23 Μαΐου στη Σιαμέν. Ο Τεντόγλου, με 8,27 μ. από τη χειμερινή σεζόν, θέλει να ξεκινήσει δυνατά τους αγώνες του στη θερινή περίοδο, η κορύφωση της οποίας θα γίνει τον Αύγουστο με το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου τον Αύγουστο στο Μπέρμιγχαμ και στη συνέχεια το Ultimate Championships στη Βουδαπέστη.

Το Αργοστόλι επέλεξε ως επόμενη στάση της σεζόν η Παναγιώτα Δόση, λίγες ημέρες μετά το 1,80μ. στο ύψος στους Διασυλλογικούς Αγώνες, στον πρώτο της αγώνα μετά τον τραυματισμό της χειμερινής περιόδου.

Η Αποστολία Αντωνάτου επιστρέφει στο σπίτι της με στόχο να βελτιώσει εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας Κ18, που πέτυχε στους σχολικούς αγώνες με 11.65.

Τα πρώτα άλματα της περιόδου θα κάνει στο ύψος ο Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, που το χειμώνα ξεπέρασε τα 2,25 μ. Ο νεαρός αθλητής στοχεύει σε ένα καλό ξεκίνημα σε μια χρονιά που κορυφώνεται τον Αύγουστο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

Το μίτινγκ «Βεργώτεια» διοργανώνει η ΓΕ Κεφαλληνίας σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αργοστολίου, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργώτη. Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από τις 18:00 στο ΕΡΤ Sports 3.