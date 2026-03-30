Ημιμαραθώνιος Πάτρας: Αθλητής Α.με.Α. σηκώθηκε από τα καροτσάκι και περπάτησε στον αγώνα του
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το πρωί της Κυριακής (29/3) ο 4ος Ημιμαραθώνιος Πάτρας, προσελκύοντας περισσότερους από 6.000 δρομείς όλων των ηλικιών.
Ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Γκόβας, που υπήρξε ο πραγματικός νικητής. Αθλητής του Συλλόγου Υγείας Δρομέας Πάτρας, ένα σοβαρό ατύχημα τον καθήλωσε σε αναπηρικό καροτσάκι.
Στον Ημιμαραθώνιο Πάτρας πήρε μέρος στον αγώνα 200μ. Α.με.Α., σηκώθηκε από το καροτσάκι και με τη βοήθεια φίλων και συναθλητών του, περπάτησε την απόσταση, περνώντας το σημείο τερματισμού, μέσα σε ζεστό χειροκρότημα.
Ο τερματισμός του στον αγώνα αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές κ ανθρώπινες στιγμές της διοργάνωσης, στέλνοντας σε όλους μας ηχηρό μήνυμα δύναμης, επιμονής, θέλησης και πίστης.
«Το ΔΣ του ΣΔΥ Πατρών εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Κυριάκο για την παρουσία του και την προσπάθειά του, αποτελώντας για όλους μας παράδειγμα δύναμης και θέλησης και του ευχόμαστε στον επόμενο αγώνα να εκπληρώσει τον στόχο του να περπατήσει 1000 μέτρα», σημειώνεται από τον σύλλογο.
Στον αγώνα του ημιμαραθώνιου ανδρών, νικητής αναδείχθηκε ο Μαξίμ Ραϊλεάνου με 1ώρ.05:10 και ακολούθησαν οι Δημήτρης Τσάκαλος (1ώρ.08:12) και Νικόδημος Νικολακέας (1ώρ.08:21).
Στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Μαρίνα Κωνσταντίνου με 1ώρ.19:19 και την ακολούθησαν οι Κατρίν Ασημακοπούλου (1ώρ.20:07) και Αρετή Αργυροπούλου (1ώρ.28:47).
