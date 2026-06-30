Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραχώρηση του Δημήτρη Λημνιού στο ΑΠΟΕΛ. Τα οφέλη που καρπώθηκε από το deal.

Μετά τον Σφιντέρσκι, ακόμη ένας ποδοσφαιριστής από την λίστα του Παναθηναϊκού με τους παίκτες υπό παραχώρηση, ο Δημήτρης Λημνιός, αποχώρησε και επίσημα από το κλαμπ. Ο 28χρονος Έλληνας εξτρέμ ήρθε στην ομάδα τον Γενάρη του 2024 και αγωνίστηκε 30 φορές με τη φανέλα της σκοράροντας ένα γκολ, εκείνο κόντρα στον τρομερό ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στο φινάλε της παράτασης και δίνοντας μία ασίστ.

Εκείνος είχε συμβόλαιο με το «τριφύλλι» μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, ωστόσο κρίθηκε προτιμότερο και από τις δύο πλευρές πως θα ήταν καλύτερο να μην συνεχιστεί η συνεργασία τους. Έτσι, όταν υπήρξε η προοπτική του ΑΠΟΕΛ, οι «πράσινοι» συμφωνήσαν να δώσουν μία αποζημίωση που ισούται με το μισό της φετινής ετήσιας αμοιβής του, δηλαδή με 300-350.000 ευρώ ενώ παράλληλα φρόντισε να κρατήσει κι ένα ποσοστό μεταπώλησης το ύψος του οποίου έφτασε το 20% για να έχει και κάποιο μελλοντικό όφελος, σε περίπτωση ο Λημνιός τα πάει πολύ καλά στην Κύπρο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Δημήτρη Λημνιού στον ΑΠΟΕΛ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Δεκέμβριο του 2023. Με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024, ενώ κατέγραψε 30 συμμετοχές και σημείωσε ένα γκολ.