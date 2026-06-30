Βρήκε ο Ταμπόρδα καλύτερο παίκτη από τον Μέσι; Η απάντηση στο βίντεο του Gazzetta

Βρήκε ο Ταμπόρδα καλύτερο παίκτη από τον Μέσι; Η απάντηση στο βίντεο του Gazzetta

Επιμέλεια:  Νίκος Αθανασίου
Βρήκε ο Ταμπόρδα καλύτερο παίκτη από τον Μέσι; Η απάντηση στο βίντεο του Gazzetta

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Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έψαξε να βρει καλύτερο παίκτη από τον Λιονέλ Μέσι. Οι παίκτες που του τέθηκαν στο δίλημμα και ο τελικός νικητής.

Λίγο πριν έρθει η μεγάλη συνέντευξη του Βισέντε Ταμπόρδα στο Gazzetta, σας δώσαμε μία μικρή πρόγευση μ' ένα βιντεάκι του Αργεντινού επιτελικού που προσπαθεί μέσα από μία σειρά διλημμάτων να βρει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει υπάρξει.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής πήρε τον Λιονέλ Μέσι στην αρχή και κλήθηκε να μείνει σιωπηλός μέχρι να ακούσει ένα όνομα παίκτη που τον θεωρεί καλύτερο από κείνον. Άκουσε μεταξύ άλλων τους Κρόιφ, Πελέ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μαραντόνα Ζιντάν και Ροναλντίνο.

Δείτε τις απαντήσεις τους στην κάμερα του Gazzetta, αλλά και την τελική έκβαση που είχε το παιχνίδι, με τον παίκτη που επέλεξε ως τον καλύτερο όλων των εποχών.

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Το βίντεο με τον Ταμπόρδα

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