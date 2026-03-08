Η Αναστασία Μαρινάκου έγινε η πρώτη αθλήτρια με τρεις νίκες στην κούρσα γυναικών στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, το πέτυχε με χρόνο 1ώρ.14:27.

Η Αναστασία Μαρινάκου διεύρυνε τις νίκες της στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας, επικρατώντας με 1:14.27 και στη 14η έκδοσή του το πρωί της Κυριακής (8/3).

Η 29χρονη δρομέας της ΑΕΚ έφθασε στις τρεις συνεχόμενες νίκες στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας και είναι η πρώτη αθλήτρια που το πετυχαίνει.

Πριν από 21 ημέρες η Μαρινάκου έκανε δικό της το πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση, σημειώνοντας 1:11:37 στον ημιμαραθώνιο της Βαρκελώνης και είχε να διαχειριστεί την κούραση, καθώς και τον συναγωνισμό από τη Μελίσσα Αναστασάκη, που τερμάτισε στη 2η θέση με 1:14.57. Η Μαρινάκου είχε πέρασμα 34:55 στα 10 χλμ., 52:40 στα 15 χλμ., 1:11.12 στα 20 χλμ. για να τερματίσει σε 1:14.27.

Η Μελίσσα Αναστασάκης (Αλέξανδρος Μακεδονίας) ακολούθησε σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής την Αναστασία Μαρινάκου, είχε πέρασμα στα 52:48 στο 150 χλμ., 1:11.27 στο 20ό για να περάσει τη γραμμή τερματισμού σε 1:14.57.

Η Ματίνα Νούλα, νικήτρια στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, για δεύτερη φορά στην καριέρα της, μετά το 2023, ανέβηκε στο 3ο σκαλί του βάθρου στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας.

Η πρωταθλήτρια του ΝΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης με 1:15.24 βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ κι αυτό κάνει επιτυχημένη την παρουσία της.

Ακολούθησαν η Νάνσυ Κοκορού (ΑΠΚ Νεάπολης) με 1:16.16, η Αθανασία Παρασκευά (Runtools) με 1:20.53 και η Ξένη Κατσιμάντου (ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας) με 1:21.07.