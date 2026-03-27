Η AEGEAN ως επίσημος χορηγός αερομεταφορών στον 11ο TUI Rhodes Marathon

Η AEGEAN στο πλευρό του 11ου TUI Rhodes Marathon ως επίσημος χορηγός αερομεταφορών, με ειδικές προσφορές στους νικητές και νικήτριες των αγώνων.

Η AEGEAN συνεχίζει τη σταθερή της παρουσία στο πλευρό του TUI Rhodes Marathon, συμμετέχοντας και φέτος ως Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 26 Απριλίου 2026.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η αεροπορική εταιρεία επιβραβεύει τις κορυφαίες επιδόσεις των αθλητών που θα ξεχωρίσουν στα βασικά αγωνίσματα της διοργάνωσης, προσφέροντας αεροπορικά εισιτήρια ως έπαθλα στους νικητές.

Συγκεκριμένα, οι πρώτοι νικητές του Μαραθωνίου δρόμου, άνδρας και γυναίκα, θα λάβουν από ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής οικονομικής θέσης για προορισμό του δικτύου εξωτερικού της AEGEAN.

Παράλληλα, οι πρώτοι νικητές του Ημιμαραθωνίου (άνδρας και γυναίκα), καθώς και οι πρώτοι νικητές των αγώνων 10 και 5 χιλιομέτρων, θα βραβευθούν με εισιτήρια μετ’ επιστροφής οικονομικής θέσης για προορισμούς του δικτύου εσωτερικού της AEGEAN ή της Olympic Air.

Η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του TUI Μαραθωνίου Ρόδου, Μαριέτα Παπαβασιλείου, δήλωσε σχετικά: «Η AEGEAN αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη του Μαραθωνίου Ρόδου όλα αυτά τα χρόνια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη και επιτυχία της διοργάνωσης. Η προσφορά αεροπορικών εισιτηρίων στους νικητές και νικήτριες των αγώνων συνιστά μια σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας, της αφοσίωσης και της αθλητικής τους διάκρισης. Ευχαριστούμε την Aegean για τη διαχρονική της στήριξη».

Ο 11ος TUI Rhodes Marathon περιλαμβάνει τις διαδρομές του Μαραθωνίου, του Ημιμαραθωνίου, καθώς και αγώνες 10 και 5 χιλιομέτρων και την περιπατητική διαδρομή (5χλμ), προσελκύοντας κάθε χρόνο δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η παραθαλάσσια διαδρομή του αγώνα αναδεικνύει τα σημαντικότερα σημεία της πόλης της Ρόδου και προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους συμμετέχοντες.

Οι εγγραφές για τη διοργάνωση συνεχίζονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του αγώνα με τις θέσεις να είναι πλέον περιορισμένες: https://www.rhodesmarathon.gr/

Συνδιοργανωτές του αγώνα είναι, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ», η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου.

Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού-ΕΟΤ.

Ο TUI Rhodes Marathon διεξάγεται με την πιστοποίηση του ΣΕΓΑΣ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μαραθωνίων Δρόμων AIMS, σε μια εξαιρετική παραθαλάσσια διαδρομή που «διατρέχει» τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ρόδου.

Η TUI είναι ο νέος Χορηγός Τίτλου και Συνεργάτης Διανομής του TUI Rhodes Marathon, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής της διοργάνωσης.

