Γιατί δεν πρέπει να χάσεις τον Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου 2026

Ο TUI Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου θα διεξαχθεί στις 26 Απριλίου και δίνει την ευκαιρία για μια μοναδική αγωνιστική και ταξιδιωτική εμπειρία.

Ο TUI Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου επιστρέφει στις 26 Απριλίου 2026 δυναμικότερος από ποτέ, προσκαλώντας δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό να ζήσουν μια μοναδική αγωνιστική και ταξιδιωτική εμπειρία σε έναν από τους ομορφότερους προορισμούς της Μεσογείου.

Υπάρχουν πολλοί και σημαντικοί λόγοι που αξίζει να γίνεις μέρος αυτής της αθλητικής γιορτής

1. Μια μοναδική διαδρομή

Η Ρόδος δεν είναι απλώς ένας αγωνιστικός προορισμός. Είναι ένα νησί με ιστορία, πολιτισμό και φυσική ομορφιά που κόβει την ανάσα. Η διαδρομή του Μαραθωνίου απλώνεται κατά μήκος της θάλασσας, με φόντο το απέραντο γαλάζιο αλλά και δίπλα στη Μεσαιωνική Πόλη και σε σημεία-ορόσημα, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για επιδόσεις αλλά και για αξέχαστες εικόνες.

2. Αγώνας με διεθνή χαρακτήρα

Ο TUI Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης δρομέων από όλο τον κόσμο. Η διοργάνωση προσελκύει αθλητές κάθε επιπέδου, ενισχύοντας το πνεύμα ανταγωνισμού και φιλίας, προβάλλοντας την Ελλάδα ως κορυφαίο αθλητικό προορισμό, καθώς αποτελεί το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός της Νοτιοανατολικής Ελλάδας.

3. Τρέχοντας μαζί με τον Παναγιώτη Καραΐσκο

Στον TUI Rhodes Marathon συμμετέχουν κορυφαίοι αθλητές και μεταξύ αυτών, ο νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας Παναγιώτης Καραΐσκος, ένας αθλητής – παράδειγμα για όλους που θα τιμήσει με την παρουσία του τον αγώνα.

4. Ιδανικές καιρικές συνθήκες

Η ανοιξιάτικη Ρόδος προσφέρει ήπιες θερμοκρασίες και σταθερές καιρικές συνθήκες, ιδανικές για μεγάλες αποστάσεις και για την επίτευξη προσωπικών ρεκόρ. Ούτε πολύ κρύο, ούτε έντονη ζέστη, η ημερομηνία είναι κατάλληλη για έναν ιδανικό αγώνα.

5. Επιλογές για όλους

Πέρα από τον κλασικό Μαραθώνιο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει Ημιμαραθώνιο, αγώνα 10 χλμ., 5 χλμ. και παιδικούς αγώνες, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητές κάθε ηλικίας και επιπέδου, ώστε να χαρούν τον αθλητισμό.

6. Αθλητικός τουρισμός και εμπειρία διακοπών

Η συμμετοχή στον ΤUI Rhodes Marathon συνδυάζεται ιδανικά με μια σύντομη απόδραση σε μία από τις πιο όμορφες εποχές του χρόνου. Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO), τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού, μετατρέποντας τον αγώνα σε ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

7. Άψογη διοργάνωση και υψηλά πρότυπα

Η οργανωτική επιτροπή, με τη στήριξη τοπικών και εθνικών φορέων, διασφαλίζει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ασφάλεια, και άριστη αγωνιστική υποστήριξη για όλους τους συμμετέχοντες. Οι προσφορές στους συμμετέχοντες είναι μοναδικές ενώ υπάρχουν και υπέροχα έπαθλα για τους νικητές σε κάθε αγώνα.

Ο TUI Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου. Είναι μια γιορτή αθλητισμού, πολιτισμού και ζωής. Είτε στοχεύεις σε ένα προσωπικό ρεκόρ είτε σε μια αξέχαστη εμπειρία δίπλα στη θάλασσα, το 2026 η Ρόδος είναι το ραντεβού που δεν πρέπει να χάσεις.

Oι εγγραφές συνεχίζονται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης rhodesmarathon.gr για τις αποστάσεις του Μαραθωνίου, του Ημιμαραθωνίου, καθώς και στους αγώνες των 5 και 10 χιλιομέτρων.

Συνδιοργανωτές του αγώνα είναι, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου και την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του ΕΟΤ.

Ο TUI Rhodes Marathon διεξάγεται με την πιστοποίηση του ΣΕΓΑΣ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μαραθωνίων Δρόμων AIMS, σε μια εξαιρετική παραθαλάσσια διαδρομή που «διατρέχει» τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ρόδου. Η TUI είναι ο νέος Χορηγός Τίτλου και Συνεργάτης Διανομής του TUI Rhodes Marathon, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής της διοργάνωσης.



