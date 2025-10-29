O TUI Rhodes Marathon συμμετείχε στον TUI Palma Marathon Mallorca

Αντιπροσωπεία του Μαραθώνιου της Ρόδου έδωσε το «παρών» στον ημιμαραθώνιο της Μαγιόρκα

Αντιπροσωπεία του TUI Rhodes Marathon, με επικεφαλής την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Μαριέτα Παπαβασιλείου, συμμετείχε στον TUI Palma Marathon Mallorca, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025.

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της διοργάνωσης και εντάσσεται ταυτόχρονα στο πλαίσιο της TUI Mediterranean Marathon League (MML).

Η παρουσίαση του Μαραθωνίου Ρόδου στη Μαγιόρκα έλαβε χώρα μέσω του περιπτέρου TUI MML στην EXPO του TUI Palma Marathon, φέρνοντας τον προορισμό και τον αγώνα σε επαφή με χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες.

Σημειώνεται ότι ο Μαραθώνιος Ρόδου είχε προηγουμένως συμμετάσχει στην EXPO του Μαραθωνίου του Βερολίνου, ενώ στο μέλλον θα συμμετάσχει και σε άλλες σημαντικές εκθέσεις, όπως αυτές των μαραθωνίων Λονδίνου, Πάφου, Παλέρμο κ.άλ. στο πλαίσιο εξωστρέφειας και προβολής του αγώνα.

Η αντιπροσωπεία της Ρόδου συμμετείχε επίσης στον αγώνα των 5 χλμ, ζώντας τον παλμό της διοργάνωσης και απολαμβάνοντας τη μοναδική δρομική εμπειρία. Στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η TUI στον Επαγγελματικό Σύλλογο Αρχιτεκτόνων των Βαλεαρίδων Νήσων, η κα Παπαβασιλείου είχε την τιμή να συναντηθεί με τον κ. Σεμπάστιαν Έμπελ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της TUI. Ο κ. Έμπελ τόνισε τη σημασία του αθλητικού τουρισμού και των μεσογειακών μαραθωνίων για τον Όμιλο, επισημαίνοντας τη στρατηγική επένδυση σε δράσεις που συνδέουν τον αθλητισμό με τον τουρισμό.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του Ομίλου TUI, μεταξύ των οποίων οι Τόμας Έλερμπεκ (μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Chief Sustainability Officer), Μάνους Χούτενμπερεντ (διευθύνων σύμβουλος επικοινωνίας/ Chief Communications Officer), Μάρκο Τσιόμπερλικ (Διευθύνων Σύμβουλος TUI Airline) και Πέτερ Ούλβαχ Peter (Διευθύνων Σύμβουλος TUI Musement).

«Ο TUI Palma Marathon στη Μαγιόρκα είναι ένας αγώνας με ξεχωριστή ατμόσφαιρα και εξαιρετική οργάνωση. Η συμμετοχή μας στη διοργάνωση αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και δικτύωση. Παράλληλα, ενισχύει τη συνεργασία και τη συνέργεια μεταξύ των διοργανώσεων της TUI Mediterranean Marathon League, που μοιράζονται το κοινό όραμα για την προώθηση του αθλητικού τουρισμού και των αξιών του αθλητισμού, με τη στήριξη της TUI ως στρατηγικού εταίρου», δήλωσε η κα Παπαβασιλείου.

Επισημαίνεται ότι τόσο ο Μαραθώνιος της Ρόδου όσο και ο Μαραθώνιος της Μαγιόρκας αποτελούν μέλη της TUI Μεσογειακής Λίγκας Μαραθωνίων (TUI Mediterranean Marathon League), μαζί με τους Μαραθωνίους της Πάφου και του Παλέρμο. Κάθε αγώνας πραγματοποιείται σε μια παράκτια πόλη της Μεσογείου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να τρέξουν δίπλα στην θάλασσα, μέσα σε ένα μαγευτικό σκηνικό φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής παράδοσης.

Οι εγγραφές για τον TUI Μαραθώνιο Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2026, έχουν ήδη ανοίξει στην επίσημη ιστοσελίδα www.rhodesmarathon.gr.

Οι δρομείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις αποστάσεις του Μαραθωνίου, του Ημιμαραθωνίου, καθώς και στους αγώνες 5 και 10 χιλιομέτρων.

Συνδιοργανωτές του αγώνα είναι, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου και την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του ΕΟΤ.

Ο TUI Rhodes Marathon διεξάγεται με την πιστοποίηση του ΣΕΓΑΣ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μαραθωνίων Δρόμων AIMS, σε μια εξαιρετική παραθαλάσσια διαδρομή που «διατρέχει» τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ρόδου. Η TUI είναι ο νέος Χορηγός Τίτλου και Συνεργάτης Διανομής του TUI Rhodes Marathon, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής της διοργάνωσης.