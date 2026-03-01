Σούπερ Μητροπούλου με πανελλήνιο ρεκόρ Κ20, νίκη για την Αδαμοπούλου

Το μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 της Έβελυν Μητροπούλου εντυπωσίασε αρκετά τη δεύτερη μέρα του πανελληνίου πρωταθλήματος.

Το Stoiximan πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου ολοκληρώθηκε στην Παιανία με καλές εμφανίσεις και τη νέα γενιά να πρωταγωνιστεί.

Στο μήκος γυναικών, η 18χρονη Έβελυν Μητροπούλου που προπονείται με τον Γιώργο Πομάσκι πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, κάνοντας νέο, μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 με άλμα στα 6.45μ στην τελευταία της προσπάθεια. Η αθλήτρια, που νωρίτερα είχε ισοφαρίσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ με 6.25μ κατάφερε στο φινάλε να πάρει τη νίκη σε έναν αρκετά ανταγωνιστικό αγώνα. Στη δεύτερη θέση κατετάγη η Ναταλία Μπέση με ένα πολύ καλό άλμα στα 6.42μ που αποτελεί ατομικό ρεκόρ κλειστού στίβου, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Νικολία Ποϊραζίδη με νέο ατομικό ρεκόρ στα 6.31μ.

Στο επί κοντώ γυναικών, η Αριάδνη Αδαμοπούλου επιβεβαίωσε τη σταθερότητά της. Μετά το πρόσφατο 4.52μ στο Βελιγράδι, η Αδαμοπούλου πέρασε τα 4.46μ για να κατακτήσει την πρώτη θέση, ενώ στη συνέχεια είχε καλές αλλά ανεπιτυχείς προσπάθειες στα 4.56μ. Το βάθρο συμπλήρωσαν η Αναστασία Μπουμπουλίδη με 4.15μ και η Μυρτώ Κασσωτάκη με 4.05μ.

Τα 60μ με εμπόδια των ανδρών εξελίχθηκαν σε “θρίλερ”. Μετά την άκυρη εκκίνηση και τον αποκλεισμό του Αναστάση Ηλιόπουλου, ο Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος κατάφερε να πάρει τη νίκη, αν και ένα παραπάτημα στο τελευταίο εμπόδιο του στέρησε μια επίδοση κάτω από το 7.80. Τερμάτισε σε 7.81 ισοφαρίζοντας το δικό του ρεκόρ, με τον Γιάννη Καμαρινό να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 7.89 και τον Νίκο Τσώνη στην τρίτη με 8.17.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, η Σοφία Ιωσηφίδου ήταν κυρίαρχη με 8.22 αφήνοντας δεύτερη τη Σοφία Καμπερίδου με 8.41 και τρίτη τη Μάρθα Νεαμονίτη με 8.50. Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία της 17χρονης Δανάης-Θεοδώρας Μπακογιάννη, η οποία στον πρώτο της αγώνα στα εμπόδια γυναικών σημείωσε το ελπιδοφόρο 8.52.