O Aντώνης Μέρλος ξεπέρασε και πάλι τα 2,27μ κι έγινε ξανά πρωταθλητής, ο 18χρονος ο Χαράλαμπος Αλιβιζάτος με 2,25μ. σημείωσε ρεκόρ Κ20 στον κλειστό στίβο.

Σπουδαίες συγκινήσεις προσέφερε το ύψος ανδρών στη δεύτερη μέρα του πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στην Παιανία. Ο Αντώνης Μέρλος για 4η διαδοχική χρονιά αναδείχθηκε πρωταθλητής ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ με 2.27μ.

Όμως τις εντυπώσεις έκλεψε ο Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, ο 18χρονος αθλητής της Γυμναστικής Ένωσης Κεφαλληνίας, καθώς στη διάρκεια του αγώνα βελτίωσε κατά 10 εκατοστά το ατομικό του ρεκόρ -είχε 2.15μ. από τον ανοικτό- και με 2,25μ., πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων (Κ20) στον κλειστό, που ανήκε στον Αντώνη Μάστορα με 2,24μ. από τις 20/2/2010 και είχε σημειωθεί σε ημερίδα στο κλειστό της Παιανίας.

Ο Μέρλος αφού χρειάστηκε το 2ο άλμα στα 2,16μ. και στα 2.19μ., μετά βρήκε ρυθμό, πέρασε με την πρώτη τα 2,23μ., τα 2.25μ. και τα 2.27μ., ισοφαρίζοντας το απόλυτο ρεκόρ καριέρας, που πέτυχε στις 31 Ιανουαρίου 2026 στο Γκορζόφ.

Στη συνέχεια ο 27χρονος δοκίμασε τρεις φορές στα 2.30μ., προκειμένου να γίνει ο 5ος Έλληνας με επίδοση πάνω από αυτό το ύψος στον κλειστό στίβο, θα μπορούσε να το καταφέρει στη 2η προσπάθεια.

Ο Αλιβιζάτος, που άρχισε τον δικό του αγώνα από το 1,95μ., συνολικά επιχείρησε 17 άλματα. Χρειάστηκε την 3η προσπάθεια στα 2.19μ., για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του και στη συνέχεια δεν πιανόταν: Με την πρώτη τα 2,21μ., με την 3η τα 2.23μ. και με την 1η τα 2.25μ.!

Το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Πασχάλης Γεννίκης με 2,12μ., ύψος που ξεπέρασε και ο Κύπριος, Λοΐζος Χρυσοστόμου.